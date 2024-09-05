摩羯颱風｜中小學等日校今明兩日停課　六合彩攪珠順延至周六　即睇公共服務安排 (不斷更新)

​摩羯颱風｜ 今晚六合彩攪珠順延至周六舉行 【15:45更新】香港馬會獎券有限公司宣布，由於八號烈風或暴風信號關係，原定於今晚(5日)舉行的六合彩攪珠(第24/100期)將順延至周六(7日)晚上舉行，已購買的彩票仍然有效。

​摩羯颱風｜中小學等日校今明兩日停課 夜校今晩停課 【13:50更新】教育局宣布，由於天文台會在今午6時20分改發八號熱帶氣旋警告信號，夜校今晩將停課。當天文台下午發出預警八號熱帶氣旋警告信號，所有日校(包括中學及小學)亦將停課。學校應實施應變措施，確保學生安全，並在安全的情況下，方可安排學生返家。 另外，天文台預料與摩羯相關的烈風區會在今晚及明早影響珠江口一帶。本港風力將逐步增強，天氣轉壞，明日有狂風大驟雨及雷暴。考慮風暴現時的最新發展及天文台的預測情況，為確保學生的安全，教育局宣布所有日校(包括中學、小學、特殊學校、幼稚園，及幼稚園暨幼兒中心)明日(6日)將繼續停課。視乎風暴將會的發展，假如夜校明晚需要停課，教育局會於稍後公布。

摩羯颱風｜考評局下午國際及專業考試改期 【11:35更新】考評局宣布，由於天氣惡劣，有關國際及專業考試將作出特別安排，今日(5日)下午舉行的考試將會改期，有關安排將於日內公布，包括： Prometric 考試(原定於下午1時或以後舉行的考試)

ABRSM 術科考試(原定於下午2時或以後舉行的考試) ​摩羯颱風｜領港服務下午2時半起暫停 海事處指，接獲香港領港會有限公司通知，由於熱帶氣旋關係，領港服務將會由今午(5日)2時30分起暫停。請船東、船隻代理、船主及其他港口使用人士注意。

摩羯颱風｜廈門灣泳灘及三星灣泳灘救生服務暫停 【10:00更新】康文署今(5日)宣布，由於天氣惡劣關係，救生員未能乘坐船隻前往西貢區廈門灣泳灘及三星灣泳灘執勤，該兩個泳灘的救生服務已經暫停，市民請勿在該些泳灘游泳。 摩羯颱風｜ 迪士尼樂園 3 號信號期間有限度運作 【09:40更新】香港迪士尼樂園度假區宣布，天文台發出3號強風信號，樂園今(5日)開放作有限度運作。迪欣湖活動中心照常開放，但腳踏船及腳踏遊覽車租賃服務，可能會因惡劣天氣情況而暫停。

3號強風信號生效期間，樂園戶外遊樂設施會暫停運作，並將於改發一號戒備信號後陸續恢復。訪客可向演藝人員查詢表演節目場次及遊樂設施開放的最新安排，也可瀏覽官方網頁或手機應用程式。 摩羯颱風｜ 梅窩臨時公眾填料接收設施停止開放 土木工程拓展署表示，由於天文台發出3號強風信號，梅窩臨時公眾填料接收設施已於上午8時30分停止開放，直至另行通知。 摩羯颱風｜ 現代貨箱碼頭中午起暫停重櫃交收 現代貨箱碼頭表示，因颱風關係，今日中午12時起暫停所有重櫃交收服務。

摩羯颱風｜ 社署：不要送子女或家人到幼兒及長者服務等中心 【07:12更新】社會福利署勸喻市民不要送子女或家人到幼兒中心、提供課餘託管服務的中心、長者服務中心或包括庇護工場、綜合職業康復服務中心、綜合職業訓練中心及展能中心在內的日間康復服務單位，但各中心在其正常辦公時間內，仍會繼續開放予有需要人士。市民如有需要送子女或家人到中心或服務單位，可先與中心或服務單位聯絡。 摩羯颱風｜幼稚園及部分特殊學校停課 教育局表示，由於三號熱帶氣旋警告信號現正生效，幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校今日停課。