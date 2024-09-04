摩羯颱風｜天文台改掛三號風球　至少維持至明日正午12時 (不斷更新)

【18:46更新】天文台在下午6時40分發出三號強風信號，預料本港平均風速每小時41至62公里。 天文台呼籲市民將容易被風吹倒的物件綁緊或搬入室內，遠離岸邊及停止所有水上活動。 極端天氣致災害常態化 港人防災求生意識待提升 視乎動向評估是否需改發更高風球 過去數小時，摩羯穩定向偏西方向移動並繼續增強，與其相關的外圍雨帶正影響廣東東部沿岸海域。本港普遍地區將逐漸吹東至東北強風，離岸及高地間中吹烈風，3號強風信號會至少維持至明日正午12時。若摩羯按現時預測路徑移動及繼續增強，預料明日稍後本港的風力將進一步上升，天文台有可能需要在明日下午至晚上改發更高熱帶氣旋警告信號。海面會有大浪及湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。 ▼極端天氣致災害常態化 港人防災求生意識待提升▼

【11:45更新】天文台表示，過去數小時，摩羯穩定向偏西方向移動，強度亦有所增強。按照現時預測，本港今晚風力將逐漸增強，天文台會考慮在晚上6時至9時之間改發三號強風信號。隨著摩羯靠近華南西部沿岸，珠江口一帶風力可能會在明日較後時間進一步增強，天文台會視乎摩羯的動向及強度變化，評估是否需要在明日下午至晚上發出更高熱帶氣旋警告信號。

【09:45更新】一號戒備信號現正生效。上午9時，摩羯集結在香港之東南約520公里。天文台指，過去數小時，摩羯穩定向偏西方向移動，強度亦有所增強。按照現時預測，本港今晚風力將逐漸增強，天文台會考慮在晚上6時至9時之間改發三號強風信號。隨著摩羯靠近華南西部沿岸，珠江口一帶風力可能會在明日較後時間進一步增強，天文台會視乎摩羯的動向及強度變化，評估是否需要在明日下午至晚上發出更高熱帶氣旋警告信號。 今日市區最高氣溫約 33 度 新界再高一兩度 酷熱天氣警告現正生效。本港地區今日天氣預測大致多雲，有幾陣驟雨。日間部分時間有陽光及酷熱，市區最高氣溫約33度，新界再高一兩度，稍後有幾陣狂風雷暴。吹和緩東北風，稍後風勢逐漸增強。海有湧浪。

天文台展望明日及星期五天氣轉壞，風勢進一步增強，有狂風大驟雨，海有大浪及湧浪。週末期間天氣仍然不穩定。天文台指，高空反氣旋會在今日繼續為華南帶來普遍晴朗及酷熱的天氣，而高溫觸發的驟雨及雷暴亦影響該區。預料熱帶氣旋摩羯會在未來一兩日橫過南海北部，逐漸移向廣東西部至海南島一帶並進一步增強。受摩羯影響，本周後期廣東沿岸天氣轉壞，風勢頗大，有狂風大驟雨，海有大浪及湧浪。