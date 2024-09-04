摩羯颱風｜天文台考慮晚上6時至9時改發3號　視乎動向強度評估明日下午至晚上發更高風球

【11:45更新】 天文台表示，過去數小時，摩羯穩定向偏西方向移動，強度亦有所增強。按照現時預測，本港今晚風力將逐漸增強，天文台會考慮在晚上6時至9時之間改發三號強風信號。隨著摩羯靠近華南西部沿岸，珠江口一帶風力可能會在明日較後時間進一步增強，天文台會視乎摩羯的動向及強度變化，評估是否需要在明日下午至晚上發出更高熱帶氣旋警告信號。

【09:45更新】一號戒備信號現正生效。上午9時，摩羯集結在香港之東南約520公里。天文台指，過去數小時，摩羯穩定向偏西方向移動，強度亦有所增強。按照現時預測，本港今晚風力將逐漸增強，天文台會考慮在晚上6時至9時之間改發三號強風信號。隨著摩羯靠近華南西部沿岸，珠江口一帶風力可能會在明日較後時間進一步增強，天文台會視乎摩羯的動向及強度變化，評估是否需要在明日下午至晚上發出更高熱帶氣旋警告信號。

今日市區最高氣溫約 33 度 新界再高一兩度

酷熱天氣警告現正生效。本港地區今日天氣預測大致多雲，有幾陣驟雨。日間部分時間有陽光及酷熱，市區最高氣溫約33度，新界再高一兩度，稍後有幾陣狂風雷暴。吹和緩東北風，稍後風勢逐漸增強。海有湧浪。