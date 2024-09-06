另外，與摩羯相關的雨帶今日仍會影響珠江口一帶，為本港帶來狂風驟雨，雨勢有時頗大，間中有猛烈陣風。海有大浪及湧浪，市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。

摩羯颱風｜八號風球至少維持至正午12時

【07:55更新】八號東北烈風或暴風信號現正生效。天文台表示，過去數小時，摩羯採取較為偏西路徑移動，但與其相關的烈風區仍會在今早影響珠江口一帶。同時，與摩羯相關的強雨帶會為本港帶來狂風大驟雨，八號烈風或暴風信號會至少維持至今日正午12時。天文台會視乎摩羯的動向及本港的風力變化，評估下午改發三號強風信號的時間。

上午8時，超強颱風摩羯集結在香港之西南偏南約390公里，預料向西或西北偏西移動，時速約15公里，橫過南海北部，大致移向海南島至雷州半島一帶。在過去一小時，昂坪、大美督及長洲泳灘分別錄得的最高持續風速為每小時98、66及60公里，最高陣風分別超過每小時120、83及81公里。

【07:00更新】八號東北烈風或暴風信號現正生效。上午7時，超強颱風摩羯集結在香港之東南偏南約390公里。在過去1小時，昂坪、長洲泳灘及北角分別錄得的最高持續風速為每小時93、66及51公里，最高陣風分別超過每小時126、84及69公里。天文台指，過去數小時，摩羯採取較為偏西路徑移動，但與其相關的烈風區仍會在今早影響珠江口一帶。同時，與摩羯相關的強雨帶會為本港帶來狂風大驟雨，八號烈風或暴風信號會至少維持至今日正午12時。天文台會視乎摩羯的動向及本港的風力變化，評估下午改發三號強風信號的時間。