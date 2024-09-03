摩羯颱風，天文台考慮下午至晚上發出一號戒備信號。(資料圖片)

【09:36更新】天文台表示，按照現時預測，熱帶氣旋摩羯今日(3日)日間仍與本港維持超過600公里距離，對香港尚未構成直接影響，天文台會在下午5時至晚上8時之間發出一號戒備信號。

改掛三號信號機會較高

隨著摩羯逐漸靠近華南沿岸，該區風力會在本週後期增強，需要發出三號強風信號的機會較高。受摩羯影響，廣東沿岸本週後期天氣會轉壞，有狂風大驟雨，海有大浪及湧浪。市民請留意最新天氣預報。