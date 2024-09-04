摩羯颱風｜天文台：晚上6時40分改掛三號風球 (不斷更新)

【16:45更新】天文台表示，晚上6時40分改掛三號風球，並指會視乎摩羯的動向及強度變化，評估是否需要在明日下午至晚上發出更高熱帶氣旋警告信號。

視乎動向評估是否需改發更高風球

過去數小時，摩羯穩定向偏西方向移動，強度亦有所增強。按照現時預測，本港今晚風力將逐漸增強。隨著摩羯靠近華南西部沿岸，珠江口一帶風力亦會在明日稍後進一步增強。現時海面有湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。

【11:45更新】天文台表示，過去數小時，摩羯穩定向偏西方向移動，強度亦有所增強。按照現時預測，本港今晚風力將逐漸增強，天文台會考慮在晚上6時至9時之間改發三號強風信號。隨著摩羯靠近華南西部沿岸，珠江口一帶風力可能會在明日較後時間進一步增強，天文台會視乎摩羯的動向及強度變化，評估是否需要在明日下午至晚上發出更高熱帶氣旋警告信號。