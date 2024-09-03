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2024-09-03 19:00:00

摩羯颱風｜屋宇署提供防風措施應對風球　5大安全建議你要知

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摩羯颱風｜屋宇署提供防風措施應對風球　5大安全建議你要知

摩羯颱風｜屋宇署提供防風措施應對風球　5大安全建議你要知

颱風摩羯周末吹襲香港，為安全著想，屋宇署提供防風措施應對風球。市民除了要密切留意天文台的最新天氣消息外，亦要做好家居防風防雨措施。

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颱風懸掛前防風準備

  • 密切留意最新的風暴消息
  • 儲存足夠糧食避免颱風期間外出用餐或採購
  • 常備一個家庭藥箱以應付輕微意外
  • 確保大廈外牆伸建物及裝置穩固及安全
  • 為所有當風位置的窗、玻璃門及玻璃面板加上保護物料或裝置

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敦促物業管理公司

除了家居防風，市民亦可與大廈物業管理公司溝通以採取適當預防措施。

  • 巡視天台、平台及地庫（包括停車場），確保地面水排水渠及雨水沙井暢通及運作正常，沒有淤塞
  • 巡視大廈外牆伸建物及裝置（例如棚架、招牌、廣告、裝飾、太陽能光伏板及其支承構築物或其他屋宇裝備裝置的支承構築物），提醒其他業主／佔用人留意及與他們作出安排，確保其穩固及安全
  • 於有水浸風險的地方，例如機電設施房及地庫停車場加設合適的抽水裝置
  • 巡視物業範圍的斜坡／擋土牆，以確定是否有異常現象（例如 裂縫、排水管阻塞、泥滲出、墮落的岩石）
  • 搬移有機會被倒下的樹木擊中的物體，或封閉可能有樹木倒下風險的地方

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颱風期間保性命

  • 如身處戶外，就要找一個安全的地方暫避，直至沒有危險。如果已安全留在室內，則應繼續留守。
  • 避免前往低窪地區，以免在暴雨時出現嚴重水浸而令生命受威脅。
  • 將你的車輛停泊在安全的地方。
  • 切勿觸碰吹散了的電線。

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颱風過後保安全

  • 聽取當局的資訊和特別指引。
  • 避免走近已破損的霓虹燈牌、路標或樹木。
  • 如果電器已被弄濕或你站在水中，切勿觸碰電器。如果情況已安全，你可關掉總開關的電源以免觸電。
  • 拍照記下所有財物的損失，並聯絡你的保險公司。

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