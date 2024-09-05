摩羯颱風｜幼稚園等停課　考評局下午國際及專業考試改期　即睇對公共服務影響 (不斷更新)

摩羯颱風｜考評局下午國際及專業考試改期 【11:35更新】考評局宣布，由於天氣惡劣，有關國際及專業考試將作出特別安排，今日(5日)下午舉行的考試將會改期，有關安排將於日內公布，包括：

Prometric 考試(原定於下午1時或以後舉行的考試)

ABRSM 術科考試(原定於下午2時或以後舉行的考試) ​摩羯颱風｜領港服務下午2時半起暫停 海事處指，接獲香港領港會有限公司通知，由於熱帶氣旋關係，領港服務將會由今午(5日)2時30分起暫停。請船東、船隻代理、船主及其他港口使用人士注意。 摩羯颱風｜廈門灣泳灘及三星灣泳灘救生服務暫停 【10:00更新】康文署今(5日)宣布，由於天氣惡劣關係，救生員未能乘坐船隻前往西貢區廈門灣泳灘及三星灣泳灘執勤，該兩個泳灘的救生服務已經暫停，市民請勿在該些泳灘游泳。

摩羯颱風｜ 迪士尼樂園 3 號信號期間有限度運作 【09:40更新】香港迪士尼樂園度假區宣布，天文台發出3號強風信號，樂園今(5日)開放作有限度運作。迪欣湖活動中心照常開放，但腳踏船及腳踏遊覽車租賃服務，可能會因惡劣天氣情況而暫停。 3號強風信號生效期間，樂園戶外遊樂設施會暫停運作，並將於改發一號戒備信號後陸續恢復。訪客可向演藝人員查詢表演節目場次及遊樂設施開放的最新安排，也可瀏覽官方網頁或手機應用程式。 摩羯颱風｜ 梅窩臨時公眾填料接收設施停止開放 土木工程拓展署表示，由於天文台發出3號強風信號，梅窩臨時公眾填料接收設施已於上午8時30分停止開放，直至另行通知。

摩羯颱風｜ 現代貨箱碼頭中午起暫停重櫃交收 現代貨箱碼頭表示，因颱風關係，今日中午12時起暫停所有重櫃交收服務。 摩羯颱風｜ 社署：不要送子女或家人到幼兒及長者服務等中心 【07:12更新】社會福利署勸喻市民不要送子女或家人到幼兒中心、提供課餘託管服務的中心、長者服務中心或包括庇護工場、綜合職業康復服務中心、綜合職業訓練中心及展能中心在內的日間康復服務單位，但各中心在其正常辦公時間內，仍會繼續開放予有需要人士。市民如有需要送子女或家人到中心或服務單位，可先與中心或服務單位聯絡。