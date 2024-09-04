摩羯颱風｜港燈啟動惡劣天氣應變方案 會啟動額外發電機組

摩羯颱風襲港，港燈表示已啟動一系列應變措施，包括在有需要時調派額外人手，應對在颱風來襲期間可能對電力供應帶來的影響。 港燈表示，汲取之前應對惡劣天氣和颱風來襲的經驗，已更新了應變方案並設立了更詳細的指引，分別在發電系統、輸配電系統和向客戶提供緊急支援3方面啟動應變方案。在發電系統方面，港燈會啟動額外的發電機組，以便在有需要時可以快速增加系統的輸出電量，應付突如其來的變故對發電量的需求。一旦天文台懸掛3號強風信號，南丫發電廠會增派額外人員，留廠負責營運和維修工作，避免海上交通停運所帶來的影響。

輸配電方面，港燈早前已對有水浸風險的沿岸和山邊電站，完成防洪提升工程，包括提升主要電力設備和地面的高度、加裝閉路電視、防水閘門、排水泵，水浸監察和警報系統，確保加強抗洪擋災能力。加上港燈輸配電網絡主要由埋藏在地底的電纜組成，並利用電纜隧道把電力在港島上輸送，因此受天氣或外在環境因素影響的機會較低。港燈會加派工程人員和承辦商的員工，在港島不同地方待命，第一時間到現場搶修。 多台緊急流動發電車也可在有需要時，調配到現場提供臨時電力，再配合流動指揮中心，更快和有效率地應對事故。

加強支援客戶緊急服務熱線 為客戶提供緊急支援方面，港燈系統控制中心 24小時監察及控制整個電力系統，在惡劣天氣和颱風來襲期間，除加派人手監察系統，亦會加強支援客戶緊急服務熱線電話2555 4999(中文)，和2555 4000(英文)，為有突發需要的客戶提供協助。