摩羯颱風｜若8號中午12時或之前取消　港股下午恢復交易　即睇公共服務安排(不斷更新)

考評局今日的國際及專業考試改期，即睇公共服務安排。(資料圖片)

八號東北烈風或暴風信號現正生效，至少維持至今日正午12時，天文台會視乎摩羯的動向及本港的風力變化，評估下午改發三號強風信號的時間。《am730》特別整理颱風摩羯對社會及公共服務的影響，方便讀者們參考。

港

港交所宣布，由於天文台現已發出8號颱風信號，今日證券市場(包括滬深港通北向交易)及衍生產品市場的交易安排將受影響。若8號或以上颱風信號、黑色暴雨警告或極端情況警告於早上9時仍然生效，早上將暫停交易。

若8號或以上颱風信號、黑色暴雨警告或極端情況警告於中午12時或之前取消，香港交易所證券及衍生產品市場的產品將於下午恢復交易，並會在8號或以上颱風信號、黑色暴雨警告或極端情況警告解除約兩小時後的整點或30分開始交易。若8號或以上颱風信號、黑色暴雨警告或極端情況警告於中午12時仍然生效，證券及衍生產品市場將會全日暫停交易。港交所將於適當時候再作出公布。

教育局宣布所有日校今日繼續停課

教育局宣布，所有日校，包括中學、小學、特殊學校、幼稚園及幼稚園暨幼兒中心，今日繼續停課。夜校上課安排將稍後公布。

考評局今日的國際及專業考試改期

考評局宣布，今日上午及下午舉行的ABRSM術科考試將會改期，有關安排將於日內公布。

衞生署診所關閉 兒童社區疫苗接種中心暫停開放

衞生署宣布，除美沙酮診所會按照正常服務時間開放外，所有衞生署診所都會關閉。另外，2019冠狀病毒病疫苗接種計劃下的兒童社區疫苗接種中心，及私家診所新冠疫苗接種站不會開放，疫苗接種服務暫停。如八號熱帶氣旋警告信號在下午1時前除下，接種中心及接種站會在警告信號除下兩小時後，重新開放及恢復接種服務直至正常開放時間結束。