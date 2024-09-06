摩羯颱風｜8號風球下　港鐵巴士渡輪航班服務安排一文睇清(持續更新)

八號東北烈風或暴風信號現正生效，至少維持至今日正午12時。港鐵維持有限度服務，各線10至12分鐘一班，港鐵巴士服務暫停；高鐵香港段維持正常服務。九巴、龍運及城巴除數條口岸及機場路線外，其他日間路線仍暫停服務。
鐵路
港鐵維持有限度服務
港鐵公布，列車及輕鐵將由頭班車起維持有限度服務，港鐵巴士暫停服務。另外，機場快綫市區預辦登機服務截止時間會由航班起飛前的90分鐘改爲航班起飛前的120分鐘，直至另行通知。電車公司表示全線服務續暫停。
港鐵服務安排如下：
荃灣綫 ：10 分鐘一班
觀塘綫 ：10 分鐘一班
港島綫 ：10 分鐘一班
南港島綫 ：10 分鐘一班
將軍澳綫：北角站 - 寶琳站 10 分鐘一班；調景嶺站 - 康城站 15 分鐘一班
東涌綫 10 分鐘一班
迪士尼綫 15 分鐘一班
機場快綫 10 分鐘一班
東鐵綫：金鐘站 - 羅湖站 : 10 分鐘一班；金鐘站 - 落馬洲站 : 20 分鐘一班
屯馬綫 10-12 分鐘一班
輕鐵 15-19 分鐘一班 (路線614及615服務暫停)
港鐵巴士 服務暫停
高速鐵路(香港段) 維持正常服務
巴士
九巴路線除B1、B9，龍運路線S1、S64、S64C、S64P及S64X由頭班車起維持有限度服務外，其他九巴及龍運日間路線暫停服務，直至另行通知。
城巴昨日預告，除個別連接機場、深圳灣口岸及香園圍口岸路線維持有限度服務外，其餘日間路線暫停服務，直至另行公告。
新大嶼山巴士：除路線N38、B4及B6維持有限度服務，其餘所有路線暫停服務。
愉景灣巴士：除路線DB02R，其餘所有路線暫停服務。
珀麗灣客運：路線NR330、NR334暫停服務；路綫NR332維持每30分鐘班次(加停青衣站)。
航空
香港快運宣布，今日共有16班航班取消。大灣區航空宣布，今日共有6班航班受影響，其中4班航班取消、2班航班延期出發。
香港快運宣布，今日取消16班航班，航班編號包括UO850、UO851、UO736、UO737、UO250、UO251、UO522、UO523、UO130、UO131、UO552、UO553、UO112、UO113、UO652及UO653，涉及目的地包括大阪、清邁、三亞及高雄等。由於天氣狀況不穩定，其他航班或會出現改動，建議旅客在前往機場前先查看其航班狀況，亦鼓勵航班未受影響的旅客，在航班出發前至少3小時抵達機場，以確保有充足時間辦理登機手續。
大灣區航空宣布，今日共有6班航班受影響，其中航班編號HB320、HB321、HB344及HB345將會取消；另外2班航班則改到後日(7日)出發，包括HB231及HB232。受影響乘客可於原定出發日期7日內更改機票或於14日內辦理退款，所有相關費用將獲豁免，又提醒乘客出發前往機場前，先查閱航班最新情況。