摩羯颱風｜天文台：下午12時40分改發三號風球 (持續更新)

【09:15更新】天文台表示，過去數小時，摩羯繼續採取較為偏西的路徑移動，逐漸遠離本港。預料本地普遍風力會逐漸減弱，天文台會在下午12時40分改發三號強風信號。 【07:55更新】八號東北烈風或暴風信號現正生效。天文台表示，過去數小時，摩羯採取較為偏西路徑移動，但與其相關的烈風區仍會在今早影響珠江口一帶。同時，與摩羯相關的強雨帶會為本港帶來狂風大驟雨，八號烈風或暴風信號會至少維持至今日正午12時。天文台會視乎摩羯的動向及本港的風力變化，評估下午改發三號強風信號的時間。上午8時，超強颱風摩羯集結在香港之西南偏南約390公里，預料向西或西北偏西移動，時速約15公里，橫過南海北部，大致移向海南島至雷州半島一帶。在過去一小時，昂坪、大美督及長洲泳灘分別錄得的最高持續風速為每小時98、66及60公里，最高陣風分別超過每小時120、83及81公里。

【07:00更新】八號東北烈風或暴風信號現正生效。上午7時，超強颱風摩羯集結在香港之東南偏南約390公里。在過去1小時，昂坪、長洲泳灘及北角分別錄得的最高持續風速為每小時93、66及51公里，最高陣風分別超過每小時126、84及69公里。天文台指，過去數小時，摩羯採取較為偏西路徑移動，但與其相關的烈風區仍會在今早影響珠江口一帶。同時，與摩羯相關的強雨帶會為本港帶來狂風大驟雨，八號烈風或暴風信號會至少維持至今日正午12時。天文台會視乎摩羯的動向及本港的風力變化，評估下午改發三號強風信號的時間。

今日多雲有狂風驟雨及雷暴 最高氣溫約 29 度 雷暴警告現正生效。本港地區今日天氣預測吹強風至烈風程度東至東北風，離岸及高地間中達暴風程度，漸轉吹東南風。多雲，有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大。海有非常大浪及有湧浪。最高氣溫約29度。稍後風勢減弱。

天文台展望明日風勢逐漸緩和，但天氣仍然不穩定，初時雨勢有時頗大，海有大浪及湧浪。隨後一兩日驟雨逐漸減少。天文台指，熱帶氣旋摩羯會在今日橫過南海北部，大致移向海南島至雷州半島一帶。受其影響，今日廣東沿岸風勢頗大，有狂風大驟雨及雷暴，海有非常大浪及湧浪。隨著摩羯遠離及減弱，下週初廣東沿岸驟雨逐漸減少。同時，預料一個廣闊低壓區會影響台灣以東海域。而一道廣闊低壓槽會在下週中期為南海中北部帶來驟雨。