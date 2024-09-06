摩羯│下午改3號風球要返工　網民再湧天文台fb批：又玩人類大遷徙

超強颱風摩羯襲港時，天文台發出了8號風球。然而，隨著摩羯逐漸遠離香港，天文台預告將於下午12時40分改發3號風球，這意味著打工仔下午需要返回工作。消息一出，大批網民湧至天文台的facebook留言，許多人批評天文台的做法「玩死」了他們，大呻天文台為何不到下午改發3時，過多2小就就可以放全日風假，當中有人預言認為再會出現「迫車」和「人類大遷徙」；但亦有網民反駁，讚揚天文台的決定。 ▼網民留言點睇▼

「可否改下午2點先落波？點解要全港返半日呀？」 大批網民對天文台在中午改發3號風球的做法表示不滿，留言道：「又要迫車了」、「天文台吸嬲大賽開始」、「遲多個鐘啦！全世界逼車去返工，心情唔好點去留港消費啊！」、「趕返去過一陣又收工」、「有冇考慮過係山上工作，返下午既人係咩感受？」、「天文台班友真係好做……難為全港班小市民又要迫車，最慘就係迫車返到公司打個卡，轉頭又話打卡收工，又要迫過，玩人類大遷徙」、「可唔可以改下午2點先落波？點解要全港返半日呀？」。

有網民支持天文台掀起罵戰 然而，部分網民對這些言論表示反對，並讚揚天文台做得好：「吾(唔)好咁懶啦」、「支持天文台」、「點解你唔可以辭職，咁咪唔使返公司囉」、「一陣入房問下你老闆」、「有晒時間，唔使估估下，讚！」、「掂，今次打風我完全唔駛塞車，收工流暢……今日有半日假都算係咁」、「接受現實返工啦」。不過有關言論馬上惹來網民反駁，叮囑他們上班要小心一點。