考評局今日的國際及專業考試改期，即睇公共服務安排。(資料圖片)

八號東北烈風或暴風信號現正生效，至少維持至今日正午12時，其後天文台打算在下午12時40分改發三號強風信號。《am730》特別整理颱風摩羯對社會及公共服務的影響，方便讀者們參考。

摩羯｜醫管局普通科門診等恢復服務

【11:15更新】醫管局表示，轄下所有普通科門診診所、專科門診診所、專職醫療及其他日間服務，會於八號熱帶氣旋警告信號取消後的2小時內陸續恢復服務。

早前已在普通科門診診所、專科門診診所、專職醫療及其他日間服務預約覆診日期的慢性疾病或專科門診病人，如因颱風影響而未能應診，請依照覆診紙上的指示處理預約安排。至於經電話預約系統或手機應用程式「HA Go」預約普通科門診的病人，請於八號熱帶氣旋警告信號取消一小時後，重新預約診症。

醫管局發言人說：「部分病人受惡劣天氣影響未能應診，預計未來幾日求診的病人數目會增加。醫管局已採取不同措施加強人手及服務，以應付需求，會盡量為有需要的病人提供協助。」

摩羯｜法院和審裁處聆訊今延期

【11:15更新】司法機構宣布，由於八號熱帶氣旋警告信號在上午11時仍然生效，今日(6日)所有法院和審裁處聆訊會延期。在八號熱帶氣旋警告信號取消後，明日(7日)所有法院和審裁處聆訊(包括律師認許申請)如期進行。

原定於今日出庭而受八號熱帶氣旋警告信號影響的人士，包括陪審員，須於下一個工作天(9日)上午9時30分到達法庭。

在八號熱帶氣旋警告信號取消後，法院/審裁處的登記處及辦事處將於今日下午2時40分恢復辦公。登記處恢復辦公前，法庭使用者可如常透過綜合法院案件管理系統，使用區域法院和裁判法院登記處提供的電子服務。在登記處暫停辦公期間經綜合法院案件管理系統提交的任何文件將視作於登記處重開時收到。

預計前往法院的人士眾多，特別是高等法院、區域法院和西九龍法院大樓的法庭使用者，由於進入法院大樓時需接受保安檢查，更應提早抵達(尤其在早上及午飯後的繁忙時段)，以預留充足時間接受保安檢查。

摩羯｜ 海洋公園及水上樂園下午 2 時 30 分重開

【10:57更新】海洋公園表示，公園及水上樂園將於今午恢復開放，營業時間分別為下午2時30分至7時，以及2時30分至6時。由於颱風後之清理工作仍有待完成，園內部分設施可能暫停或提供有限度服務。

摩羯｜入境處恢復服務

【10:30更新】入境事務處宣布，由於八號熱帶氣旋警告信號將於下午12時40分取消，入境事務處總部及轄下各分區辦事處、人事登記處和生死及婚姻登記處將於八號熱帶氣旋警告信號取消後兩小時內恢復服務。

摩羯｜社署各中心將8號波取消後兩小時內恢復服務

【10:10更新】社署指，轄下幼兒中心、課餘託管服務中心、長者服務中心或包括庇護工場、綜合職業康復服務中心、綜合職業訓練中心及展能中心等各中心，會在八號熱帶氣旋警告信號取消後的兩個小時內，恢復提供服務予有需要人士。市民如有需要送子女或家人到中心或服務單位，可先與中心或服務單位聯絡。

摩羯｜ 日校繼續停課 夜校今晚恢復上課

【09:37更新】教育局表示，所有日校今日繼續停課，而夜校今晚將恢復上課。

摩羯｜港股全日停市

【08:22更新】港交所宣布，由於天文台現已發出8號颱風信號，今日證券市場(包括滬深港通北向交易)及衍生產品市場的交易安排將受影響。若8號或以上颱風信號、黑色暴雨警告或極端情況警告於早上9時仍然生效，早上將暫停交易。

若8號或以上颱風信號、黑色暴雨警告或極端情況警告於中午12時或之前取消，香港交易所證券及衍生產品市場的產品將於下午恢復交易，並會在8號或以上颱風信號、黑色暴雨警告或極端情況警告解除約兩小時後的整點或30分開始交易。若8號或以上颱風信號、黑色暴雨警告或極端情況警告於中午12時仍然生效，證券及衍生產品市場將會全日暫停交易。港交所將於適當時候再作出公布。

摩羯｜ 教育局宣布所有日校今日繼續停課

教育局宣布，所有日校，包括中學、小學、特殊學校、幼稚園及幼稚園暨幼兒中心，今日繼續停課。夜校上課安排將稍後公布。

摩羯｜ 考評局今日的國際及專業考試改期

考評局宣布，今日上午及下午舉行的ABRSM術科考試將會改期，有關安排將於日內公布。

摩羯｜ 衞生署診所關閉 兒童社區疫苗接種中心暫停開放

衞生署宣布，除美沙酮診所會按照正常服務時間開放外，所有衞生署診所都會關閉。另外，2019冠狀病毒病疫苗接種計劃下的兒童社區疫苗接種中心，及私家診所新冠疫苗接種站不會開放，疫苗接種服務暫停。如八號熱帶氣旋警告信號在下午1時前除下，接種中心及接種站會在警告信號除下兩小時後，重新開放及恢復接種服務直至正常開放時間結束。