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2024-09-06 18:30:30

摩羯｜稱屬南海次強熱帶氣旋　天文台：與蘇拉並列

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摩羯｜天文台最新一篇《天氣隨筆》表示，摩羯是有記錄以來，南海區域第二強熱帶氣旋。(陳奕釗攝)

摩羯｜天文台最新一篇《天氣隨筆》表示，摩羯是有記錄以來，南海區域第二強熱帶氣旋。(陳奕釗攝)

超強颱風摩羯逼近本港，天文台在昨日(5日)傍晚6時20分發出八號烈風或暴風信號，成為本港今年首個八號風球，直至今日(6日)中午12時40分，天文台才改發三號信號。據天文台發布最新一篇天氣隨筆表示，截至中午12時，初步分析超強颱風摩羯中心附近最高持續風速，曾達每小時230公里，成為天文台自1950年有記錄以來，南海區域第二強的熱帶氣旋，僅次於2014年的超強颱風威馬遜，與2023年的超強颱風蘇拉並列。

本港時間9月5日早上5時的強化紅外線衛星雲圖(紅色表示受強對流天氣影響的區域)。(天文台網頁圖片) 在9月5日，「下投式探空儀」在摩羯中心附近錄得近地面風速超過每小時160公里(橙圈標示)。(天文台網頁圖片) 八號熱帶氣旋警告信號下，本港多區吹烈風，高地間中更達暴風程度。(天文台網頁圖片) 9月5日正午12時至9月6日正午12時的本港雨量分佈圖。(天文台網頁圖片) 本港時間9月5日晚上10時的雷達圖像，摩羯的強雨帶正影響香港。(天文台網頁圖)

摩羯｜中環碼頭錄得陣風僅次山竹

天文台科學主任謝威寶及張佳駿撰文指，隨著摩羯繼續以超強颱風強度靠近廣東沿岸，天文台在昨日(5日)黃昏時分發出八號東北烈風或暴風信號，本港當晚至翌日早上多處吹烈風，高地更間中達暴風程度；而在昨日(5日)正午12時至今日(6日)正午12時，本港大部分地區錄得超過50毫米雨量，當中大埔更錄得超過100毫米。另外，初步數據亦顯示，中環碼頭昨晚(5日)曾錄得約每小時139公里的陣風，僅次於該站在超強颱風山竹及蘇拉襲港期間的紀錄。

天文台表示摩羯進入南海後，初時結構仍頗為鬆散，但隨後迅速增強，由強烈熱帶風暴增強為超強颱風，在衛星圖像上的風眼清晰可見。雖然摩羯逐漸遠離本港，但預料與摩羯相關的雨帶仍會為本港帶來狂風驟雨，雨勢有時頗大，間中有猛烈陣風，大家應留意天文台的最新天氣資訊。

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▼即睇摩羯威力▼

摩羯｜8號風球期間，有掛在鐵柱上的街燈被風吹跌。(陳奕釗攝) 摩羯｜有大樹被強風吹倒。(陳奕釗攝) 摩羯｜昨晚有市民在尖東追風，感受風力。(鍾式明攝) 摩羯｜尖沙咀有商廈棚架遭強風吹襲搖晃，搖搖欲墜。(陳奕釗攝) 摩羯｜昨晚有市民在尖東追風，感受風力。(鍾式明攝) 摩羯｜昨晚有市民在尖東追風，感受風力。(鍾式明攝) 摩羯｜有市民在公園冒風前行。(陳奕釗攝) 摩羯｜打風期間，有市民在岸邊遛狗。(陳奕釗攝) 摩羯｜有市民在岸邊拍照。(陳奕釗攝) 摩羯｜維港兩岸不時湧起海浪。(陳奕釗攝)

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