摩羯｜稱屬南海次強熱帶氣旋　天文台：與蘇拉並列

超強颱風摩羯逼近本港，天文台在昨日(5日)傍晚6時20分發出八號烈風或暴風信號，成為本港今年首個八號風球，直至今日(6日)中午12時40分，天文台才改發三號信號。據天文台發布最新一篇天氣隨筆表示，截至中午12時，初步分析超強颱風摩羯中心附近最高持續風速，曾達每小時230公里，成為天文台自1950年有記錄以來，南海區域第二強的熱帶氣旋，僅次於2014年的超強颱風威馬遜，與2023年的超強颱風蘇拉並列。

摩羯｜ 中環碼頭錄得陣風僅次山竹

天文台科學主任謝威寶及張佳駿撰文指，隨著摩羯繼續以超強颱風強度靠近廣東沿岸，天文台在昨日(5日)黃昏時分發出八號東北烈風或暴風信號，本港當晚至翌日早上多處吹烈風，高地更間中達暴風程度；而在昨日(5日)正午12時至今日(6日)正午12時，本港大部分地區錄得超過50毫米雨量，當中大埔更錄得超過100毫米。另外，初步數據亦顯示，中環碼頭昨晚(5日)曾錄得約每小時139公里的陣風，僅次於該站在超強颱風山竹及蘇拉襲港期間的紀錄。

天文台表示摩羯進入南海後，初時結構仍頗為鬆散，但隨後迅速增強，由強烈熱帶風暴增強為超強颱風，在衛星圖像上的風眼清晰可見。雖然摩羯逐漸遠離本港，但預料與摩羯相關的雨帶仍會為本港帶來狂風驟雨，雨勢有時頗大，間中有猛烈陣風，大家應留意天文台的最新天氣資訊。