摩羯｜粉嶺多部的士被抄牌掀熱議　網民撐「抵抄」：冇話打風唔抄牌㗎 (有片)

在任何時候和地點，違例泊車就會有被抄牌的風險，惟有部分司機或認為，在打風期間，警方應該網開一面。本港多個社交平台群組流傳一段影片，顯示在摩羯襲港、懸掛8號風球的情況下，粉嶺火車站外多部紅色的士被抄牌。上載影片者對此頗有不滿，再次掀起了關於打風期間應否抄牌的討論。然而，許多網友均支持警方執法，表示「有邊條法例話8號風球唔會抄牌？」還有網友認為「犯法就係犯法，一定要負責」。

摩羯｜ 據悉警抄牌時未掛8號風球

然而有消息指，當時大埔警署接獲數名市民投訴，稱粉嶺火車站外有多輛違泊車輛，警員接報後到場執法，並在晚上6時抄牌，當時天文台尚未發出8號風球。