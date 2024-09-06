摩羯｜粉嶺多部的士被抄牌掀熱議　網民撐「抵抄」：冇話打風唔抄牌㗎 (有片)

在任何時候和地點，違例泊車就會有被抄牌的風險，惟有部分司機或認為，在打風期間，警方應該網開一面。本港多個社交平台群組流傳一段影片，顯示在摩羯襲港、懸掛8號風球的情況下，粉嶺火車站外多部紅色的士被抄牌。上載影片者對此頗有不滿，再次掀起了關於打風期間應否抄牌的討論。然而，許多網友均支持警方執法，表示「有邊條法例話8號風球唔會抄牌？」還有網友認為「犯法就係犯法，一定要負責」。
摩羯｜據悉警抄牌時未掛8號風球
然而有消息指，當時大埔警署接獲數名市民投訴，稱粉嶺火車站外有多輛違泊車輛，警員接報後到場執法，並在晚上6時抄牌，當時天文台尚未發出8號風球。
摩羯｜至少5部紅的被抄牌
該影片長30秒，在多個車Cam或的士群組流傳。影片可見，當時天色已黑，下著微雨，至少有5部停泊在粉嶺火車站外路邊的紅色的士被抄牌，情況相當慘烈。帖文就表示在8號風球下，粉嶺火車站外停泊路邊的的士都被抄牌。
影片引發網民熱議，大多數網民均不對影片中的士違泊行為予以同情，認為打風期間抄牌並無問題：「有邊條法例話8號風球唔會抄牌？」、「冇話打風唔抄牌㗎」、「犯法就係犯法，一定要負責」、「抵抄」、「支持警察執法」、「點解唔泊入停車場？條街老馮(奉)可以違泊？」、「庫房多謝DCX」、「颱風還颱風、違泊還違泊、係兩件事嚟嘅」、「停車場夜泊都係百幾蚊。都唔願付出，就要承擔抄牌風險」。不過，亦有網民質疑事件真偽，上載影片者則留言表示內容屬實。