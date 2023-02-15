撞七人車後照行駛上落客 警方中環尋獲涉事城巴 城巴︰已暫停車長職務

城巴上環撞七人車車後不顧而去4人傷 中環尋獲巴士。（fb「香港突發事故報料區」圖片）

城巴︰即時暫停該車長駕駛職務

(更新20:00)城巴發言人表示，涉事車長過去兩日均有執行駕駛職務，意外為今日第三轉車。車長將巴士駛至遮打道皇后像廣場後停車，再聯絡控制中心。城巴強調高度重視是次交通事故，向傷者致以深切慰問，並向所有受影響乘客致歉。城巴已即時暫停該車長駕駛職務，並會全力配合警方調查。根據城巴《車長手冊》，在遇到涉及有人受傷或車輛嚴重損毀的交通意外時，車長應立即將車輛停於肇事地點，不得移動車輛。

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上環一輛巴士發生交通意外後不顧而去！該輛巴士為5B線城巴，今日中午1時許，城巴沿上環干諾道西往中環方向行駛，駛至近西港城對開，一部七人私家車由十字路口駛出，城巴與七人車相撞，私家車車頭損毀，泵把幾甩脫，城巴車頭亦告損毀，地面遺下城巴部分外殼碎片。怎料撞車後，城巴未有停車留下，反而駛離現場。轉彎駛至約300米外的德輔道中永安中心巴士站落客後繼續開行，有巴士乘客致電報警。

警方和救援人員接報後到場，七人車男司機、1名男乘客及兩名女乘客輕傷，送往瑪麗醫院治理。其後，警方亦在警方隨後在1公里外的中環皇后像廣場巴士站尋獲涉事巴士，一名六旬車長在場接受調查。