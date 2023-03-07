撤令一周 全新口罩棄街頭 市民存貨求出路 環保署籲保留

政府撤銷「口罩令」今日滿一星期，街上戴口罩的市民漸漸減少，各區亦陸續出現大批口罩、快速測試套裝被棄置的畫面，全港數量以億計「口罩儲備」應如何處理？有市民急求良方，亦有網民呼籲有心人救救被棄置街頭的全新口罩。當局強烈建議院舍院友和員工等戴口罩，有安老業界相信個別有充足空間的院舍會樂意接收市民捐贈；但原來不少社福機構都不打算「救口罩」；有團體及區議員則舉辦回收活動，希望把有用物資分配至有需要人士。

本港撤銷「口罩令」踏入第七日，不少市民都陸續習慣脫下口罩生活，加上本港多項快測要求已取消，家中的口罩、快測套裝存貨變相無用武之地。網上近日流傳多張照片，顯示各區垃圾站都有大量防疫物資遭棄置，有網民建議市民應把不再需要的口罩和快測，轉贈予有需要人士或社福機構，但據本報了解，香港社會服務聯會、香港遊樂場協會、嗇色園和光愛中心等，均暫不回收口罩。至於早前推算本港3年疫情共耗用約86億個口罩的環保團體綠領行動，昨加入回收口罩行列，宣布市民只要捐贈口罩到其位於沙田、貨物不設任何包裝的零售店「綠領駅」，即可享九折至九五折不等的優惠。另外，中西式湯品店KOLB LIFE、結他專門店Guitar Concept等店舖，早前亦歡迎市民捐口罩，每個口罩可當作1元至5元消費額不等。

院舍業界指口罩存量充足

政府現時強烈建議安老院舍員工和院友要戴口罩，安老事務委員會委員、院舍營運者李輝接受本報查詢稱，員工因行業性質不論疫情前後都習慣戴口罩，例如進行餵食、洗澡等護理程序等，而大部分長者在政府撤銷「口罩令」後，都習慣繼續戴。不過，她指政府近期仍維持供應口罩，形容物資充足，又笑言普遍院舍的口罩、快速測試套裝等存量，足夠用半年至一年不等，「有啲院舍冇地方擺，直頭叫唔好再拎嚟。」

香港安老服務協會主席陳志育則向本報表示，在政府持續供應下，整體院舍的口罩存量都算足夠，但主要供院舍的員工和要外出的長者使用，又稱員工每日要進行多項護理程序，口罩的消耗量會較大，「一個戴一日係唔可能。」至於院舍內的長者，他認為院舍猶如長者的家，「喺屋企都唔會無端端戴口罩」，又稱長者呼吸不及普通成人暢順，長期戴口罩會很辛苦。他相信，個別院舍如果有足夠位置擺放，作出相應溝通後應樂意接受民間捐贈。