撤令首天 市民多觀望 口罩仍戴 學校助學生適應復常緩焦慮

抗疫3年的社交距離措施昨已全數解除，市民可自由選擇是否戴口罩；以為街上隨處可見「燦爛笑容」？全面復常或者仍要等等。撤銷「口罩令」首日，街上未見太多人以真面目示人；學校同日起毋須強制戴口罩，有小學生和家長首日已脫下口罩，形容可呼吸新鮮空氣，但亦有學生指因「與眾不同」感覺很奇怪。有專家認為，撤銷「口罩令」標誌疫情已經過去，「公共衛生緊急狀態」可直接取消，醫務衛生局則表示會按實際情況，採取相應防控措施和調整應變級別。

踏入昨凌晨零時，室內、室外和公共交通工具範圍毋須再戴口罩，在中環蘭桂坊有市民馬上脫下口罩，更有人即場用打火機焚燒口罩、拿著口罩狂歡。大眾都觀望首日返工返學的市民、學生會否繼續戴口罩；而按教育局公布，所有師生和訪客在學校均毋須戴口罩，本報昨在黃大仙浸信會天虹小學所見，戴與不戴口罩的學生各佔半數。

三年級小學生Maverick昨表現興奮，認為毋須戴口罩外出可以呼吸新鮮空氣，形容像重獲自由。家長謝太表示，不太擔心感染風險，直言身體要病過才會有抗體、屬正常成長階段。其就讀二年級的女兒就說，早上出門看見很多人戴口罩時，一度感到自己很奇怪，謝太補充指小童要鼓起勇氣適應和面對。

該校校長馮耀章昨亦脫下口罩迎接學生上學，又指學生不論有否戴口罩，都是充滿開心的臉容。他表示，學校昨舉行特別早會，幫助學生了解撤銷「口罩令」後的應對和適應做法，並會為感焦慮的學生安排心理輔導。

離開校園，昨早繁忙時間在港鐵、巴士和街上，仍見較多市民戴口罩。有佩戴口罩的市民表示，會觀望和參考其他市民的取態，決定是否脫下口罩，又有人指會用盡家中存貨為止。有不再戴口罩的市民稱，現時呼吸較為舒服，解除「口罩令」最重要是有選擇的自由。