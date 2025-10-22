撤回動議立法會「告別議案」李慧琼：選情異常激烈 憂致選舉不公

現屆立法會會期周五中止，今日展開最後一次大會。內務委員會上周五通過在大會提出告別議案，讓議員總結4年任期及表達感受，不過內會主席李慧琼考慮到選舉公平問題，決定撤回議案動議。她指，並無擔心過議員的發言內容，重申他們從來可透過不同途徑分享感言和想法。

李慧琼昨公布決定時解釋，新一屆立法會選舉提名期周五展開，近日不同議員都就安排表達意見，部分人關注最後一次會議與提名期接近，加上考慮到選情異常激烈，發言或導致選舉不公。她又稱，有議員希望爭取時間聚焦選舉工作，亦有人希望繼續辯論議案，經綜合考慮及與核心成員溝通後，決定撤回議案確保選舉公平公正。