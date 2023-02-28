撤銷口罩令｜劉宇隆不擔心校園風險　有校長稱助改善學生社交　江玉歡：希望追返失去時光

本身是兒科醫生的政府專家顧問劉宇隆接受本報訪問稱，中、小學生新冠疫苗接種率高達八、九成，二次感染的重症機會「接近0」。中學生明日起毋須在回校前快測，他直言屆時「感染咗都未必知」，但強調師生和家長應毋須擔心。幼稚園方面，劉宇隆認為風險雖然較中、小學略高，但也不會太大，重申家長毋須太擔心。

本港「口罩令」明日(3月1日)全面撤銷，措施前後共實施959日。教育局回覆本報查詢指，全面撤銷「口罩令」的安排同樣適用於全港學校，當局今日會更新《學校健康指引》。至於師生回校前的快速測試安排，當局指小學、幼稚園及特殊學校的要求會維持至3月15日，之後會檢視情況並適時公布往後安排。

劉：認為需時向幼童解釋除口罩

不過，劉宇隆指3歲的幼稚園學生，可能自出生以來已戴口罩，在看見他人脫下口罩或會感到徬徨、焦慮，「見人哋唔戴可能覺得唔正常。」他認為，家長和學校需要為他們給予多一點空間和時間，「有心機地氹佢哋唔戴」，而3至5歲幼童或可透過說故事形式，解釋今次戴口罩只是要預防世紀疫症等。他重申，幼稚園可能有一部分師生不再戴口罩，雙方也要互相包容、尊重個人訣擇。

校長：學生或未見過大家真面目

炮台山循道衛理中學校長沈立平回覆本報查詢稱，相信解除「口罩令」後，學生需要一段時間適應，屆時老師會多作教導，盼大家建立疫情後的衞生意識。「口罩令」實施逾兩年半，沈立平指學生之間或未見過大家的真面目，料之後有助拉近彼此關係、減低隔膜，尤其在體藝、音樂的活動上。他續稱，當學生之間的交流增加，絕對有助改善社交關係。

江玉歡：家校應鼓勵學童除口罩

一直關注防疫措施的選委界立法會議員江玉歡向本報表示，小朋友學習和適應能力高，希望學校明日起舉辦更多活動，鼓勵小朋友積極融入校園生活、學習如何應對其他疾病、做好個人衞生等，「希望幾個月時間追返過去失去嘅時光。」她又說，學校和家長應教導、鼓勵沒有病痛的小朋友脫下口罩，「唔能夠永遠要佢戴口罩」，亦呼籲家長要放心，以免小朋友戴口罩成病態。