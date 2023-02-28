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2023-02-28 16:31:00

撤銷口罩令｜劉宇隆盼港人渡過「除口罩焦慮」　戴口罩與否應互相尊重

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有專家相信，部分市民在空氣不流通、人多的地方，如公共交通工具，都會繼續佩戴口罩。(資料圖片)

有專家相信，部分市民在空氣不流通、人多的地方，如公共交通工具，都會繼續佩戴口罩。(資料圖片)

政府宣布明日(3月1日)起全面取消口罩令，市民在室內外及乘搭公共交通工具毋須強制戴口罩。日前形容放寬「口罩令」是萬眾期待措施的政府專家顧問劉宇隆，今日(28日)接受本報查詢時稱，市民在空曠、空氣流通的地方，都不會擔心疫情傳播風險，但在人群聚集、狹窄空間或空氣不流通等地，部分市民或會繼續戴口罩。他強調，不論市民選擇戴與不戴，都應尊重對方的決定。

盼市民渡過「除口罩焦慮」

劉宇隆指，今日在辦公室進行簡單統計，「10個同事9個都話會繼續戴」，包括乘搭巴士和港鐵等公共交通工具。他稱，東南亞國家經驗顯示，解除「口罩令」後仍會有很多市民戴口罩，估計港人繼續戴口罩的過渡期約為數星期，「幾個月就唔會喇」，又笑言和祝願市民能安然渡過「除口罩焦慮」。

本港明日全面撤銷「口罩令」

本港「口罩令」3月1日全面撤銷。(蘇文傑攝) 本港「口罩令」3月1日全面撤銷。(蘇文傑攝) 本港「口罩令」3月1日全面撤銷。(蘇文傑攝) 本港「口罩令」3月1日全面撤銷。(蘇文傑攝)

恭喜市民可自行決定戴口罩與否

就最新疫情走勢，劉宇隆指新型肺炎Omicron變異病毒株潛伏期約兩至三日，在觀察3個兩、三日後、即10日如都沒有大爆發，情況應該會很穩定，又相信即使有個案都只屬零星個案。他直言，大家應該要相信高質素的香港市民，形容嚴守戴口罩規矩而言，港人是「全世界數一數二」，又稱「恭喜依家可以畀返自己決定(是否戴口罩)」。

劉宇隆早上亦在一個電台節目建議，在多人乘搭巴士、鐵路的時段，市民短期內應繼續佩戴口罩。

劉宇隆笑言，祝願市民能安然渡過「除口罩焦慮」。(資料圖片／林俊源攝)

劉宇隆笑言，祝願市民能安然渡過「除口罩焦慮」。(資料圖片／林俊源攝)

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