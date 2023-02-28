撤銷口罩令｜劉宇隆盼港人渡過「除口罩焦慮」　戴口罩與否應互相尊重

有專家相信，部分市民在空氣不流通、人多的地方，如公共交通工具，都會繼續佩戴口罩。(資料圖片)

政府宣布明日(3月1日)起全面取消口罩令，市民在室內外及乘搭公共交通工具毋須強制戴口罩。日前形容放寬「口罩令」是萬眾期待措施的政府專家顧問劉宇隆，今日(28日)接受本報查詢時稱，市民在空曠、空氣流通的地方，都不會擔心疫情傳播風險，但在人群聚集、狹窄空間或空氣不流通等地，部分市民或會繼續戴口罩。他強調，不論市民選擇戴與不戴，都應尊重對方的決定。

盼市民渡過「除口罩焦慮」

劉宇隆指，今日在辦公室進行簡單統計，「10個同事9個都話會繼續戴」，包括乘搭巴士和港鐵等公共交通工具。他稱，東南亞國家經驗顯示，解除「口罩令」後仍會有很多市民戴口罩，估計港人繼續戴口罩的過渡期約為數星期，「幾個月就唔會喇」，又笑言和祝願市民能安然渡過「除口罩焦慮」。

本港明日全面撤銷「口罩令」