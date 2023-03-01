撤銷口罩令︱孔繁毅：公共衞生緊急狀態可取消 疫情已經過去。

本港由今日起取消口罩令，在室外、室內及公共交通工具也不用戴口罩，政府專家顧問、港大內科學系傳染病科主任及臨牀教授孔繁毅表示，「公共衞生緊急狀態」其實可以直接取消，口罩令的解除，標誌疫情已經過去。
孔繁毅認為現時除罩時機成熟
孔繁毅今日在一個電台節目中表示，3月流感高峰期已過，新冠病毒也不用太擔心，社區上已有很高的混合免疫水平，因此現時時機已成熟，政府的決定是正確的；而再過一個月左右，流感的反彈情況亦會逐步減緩。他個人原本預期政府會分階段放寬室外和室內口罩令，不過今次一次過放寬，亦是合理做法。而對重點高危地點如院舍、醫院等，他認為行政措施要求使用者戴口罩，已足夠防範風險。
孔繁毅：整個「公共衞生緊急狀態」可取消
他又指，整個「公共衞生緊急狀態」可以取消；政府2020年1月因應當時新冠病毒發展，根據「對公共衞生有重要性的新型傳染病預備及應變計劃」將應變級別提升至「緊急」程度，這個分級亦可以下調；又指部分快測要求已不再需要，因疫情已經過去。
除罩對學童學習有幫助
另外，孔繁毅又提醒，學童在言語學習上需要看到其他人嘴唇的動作，從長遠學習角度有很大作用，戴口罩只是暫時不接觸流感病毒，將爆發推遲，但本身免疫系統有需要適應流感等上呼吸道病毒，最好的防護方法是盡快接種疫苗，防止感染後出現重症，又指，學校已預料會有輕微上升趨勢。