撤銷口罩令︱孔繁毅：公共衞生緊急狀態可取消 疫情已經過去。

本港由今日起取消口罩令，在室外、室內及公共交通工具也不用戴口罩，政府專家顧問、港大內科學系傳染病科主任及臨牀教授孔繁毅表示，「公共衞生緊急狀態」其實可以直接取消，口罩令的解除，標誌疫情已經過去。

孔繁毅認為 現時除罩時機成熟

孔繁毅今日在一個電台節目中表示，3月流感高峰期已過，新冠病毒也不用太擔心，社區上已有很高的混合免疫水平，因此現時時機已成熟，政府的決定是正確的；而再過一個月左右，流感的反彈情況亦會逐步減緩。他個人原本預期政府會分階段放寬室外和室內口罩令，不過今次一次過放寬，亦是合理做法。而對重點高危地點如院舍、醫院等，他認為行政措施要求使用者戴口罩，已足夠防範風險。