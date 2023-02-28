撤銷口罩令｜相信能刺激周末零售市道　江玉歡：大快人心、唔會再批評

本港實施「口罩令」959日後，明日(3月1日)正式全面撤銷「口罩令」。一直關注防疫政策的選委界立法會議員江玉歡形容「有啲大快人心」，又稱雖然港府較遲放寬，但一次過全面撤銷值得讚賞，「咁徹底就冇得批評，唔會再批評。」她指，解除「口罩令」代表所有防疫限制消失、具有標誌性，形容是疫情的終點，今個周末必然刺激市民消費，又笑言「化妝品、男士鬚刨都賣多啲啦」。

最初擔心放寬仍區分室內外

江玉歡接受本報訪問稱，起初擔心政府在放寬「口罩令」時，還會先區分室內、室外和公共交通工具等，但最終措施放寬得很徹底，認為特首李家超值得讚賞，「我諗大部分香港人都冇諗過全撤，值得讚！」她認為，李家超在決策前已聆聽民意和平衡各方意見，「有啲大快人心，好多人都預咗8號(現有一輪「口罩令」屆滿日)，驚喜嚟㗎。」