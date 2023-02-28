撤銷口罩令｜立會議員陳沛良最開心：相信不會再誤認我是另一位議員

港府今日宣布，將於明天（3月1日）起取消連續900多天的口罩令，不止市民高興，立會議員陳沛良亦表示歡迎，更開心笑指「相信記者朋友們應該不會誤認我是另外一位議員了」。
陳指早已建議有序取消口罩令
選委界別議員陳沛良得悉消息後，隨即發聲明歡迎取消口罩令，指他本人早在1月19日，已倡議政府在以科學防疫、風險為本的基礎，應盡快分階段、有序取消室外及室內的口罩令，由市民「自行決定及負責」。
他又表示，面對疫情期間出生或成長的幼童，在他們的潛意識裡或許戴口罩已成為必然的社會行為，面對突然取消的口罩令，認為幼稚園和家長們要做好心理輔導，以免出現不必要的情緒焦慮。
陳沛良劉智鵬「傻傻分不清」
但對陳沛良而言，不再點錯相應該是他本人最關心的事。他於聲明最後寫上，「未來大家脫下口罩，相信記者朋友們應該不會誤認我是另外一位議員了」。
翻查資料，劉智鵬去年曾被媒體誤認為陳沛良，當時他們的議會同僚林琳更於facebook發文，教授如何區分戴罩二人的方法，就是利用髮型，陳沛良為七三分界，劉智鵬的頭髮則無明顯分界。現任民政及青年事務局局長麥美娟亦有留言，「都話戴咗口罩個個都係男神女神啦！肯定係，除非唔係！而家先要認住個樣，再認祖歸宗！」