撤銷口罩令，立會議員陳沛良最開心，相信不會再誤認我是另一位議員。(陳沛良fb)

港府今日宣布，將於明天（3月1日）起取消連續900多天的口罩令，不止市民高興，立會議員陳沛良亦表示歡迎，更開心笑指「相信記者朋友們應該不會誤認我是另外一位議員了」。

陳指早已建議有序取消口罩令

選委界別議員陳沛良得悉消息後，隨即發聲明歡迎取消口罩令，指他本人早在1月19日，已倡議政府在以科學防疫、風險為本的基礎，應盡快分階段、有序取消室外及室內的口罩令，由市民「自行決定及負責」。

他又表示，面對疫情期間出生或成長的幼童，在他們的潛意識裡或許戴口罩已成為必然的社會行為，面對突然取消的口罩令，認為幼稚園和家長們要做好心理輔導，以免出現不必要的情緒焦慮。