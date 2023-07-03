撤銷口罩令｜調查揭8成青少年繼續戴口罩　近4成人現社交焦慮問題

今年3月本港撤銷令的強制戴口罩要求，有組織為此進行研究調查，發現有逾8成青少年在撤銷口罩令仍繼續戴口罩，當中近4成人更現社交焦慮問題及外貌焦慮及，並且逃避與人溝通交流。 調查由基督教香港信義會社會服務部，於2023年5月24日至6月9日進行，研究以「佩戴口罩與精神健康—青少年疫後復常之社交適應」為題，研究青少年疫情前後使用口罩的模式與習慣，以及佩戴口罩與社交焦慮的關係，主要為本港小三至中五學生，共收回2,564份問卷。

近4成受訪者有社交焦慮問題 調查發現，「青少年社交焦慮程度評估SAS-A-SF」在滿分15分，平均得分為8.53分，偏高的分數顯示香港青少年的社交焦慮情況嚴重，當中近4成受訪者有社交焦慮問題，其中近1成的社交焦慮問題嚴重；83%受訪者表示，於口罩令撤銷後繼續戴口罩；35%受訪者因長時間佩戴口罩而感到困擾，主要原因是口罩引致身體不適；亦有16.8%受訪者因撤銷口罩令而感困擾，同時社交困擾開始上升；另有一成人因外貌及社交原因而選擇繼續配戴口罩。 對外貌沒自信而戴口罩青少年升幅逾三倍 此外，調查亦發現，因外貌評價及社交困難而戴口罩的人數大幅上升，相關人士社交焦慮問題嚴重，當中「不習慣面對面社交場合」而選擇戴口罩的人數由疫症前158人，疫症期間280人，到撤銷口罩令後升至396人，升幅高達一倍；而「對外貌沒自信」的青少年亦升至撤銷口罩令後602人，升幅高逾三倍。