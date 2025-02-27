撥4600萬吸郵輪到港 旅發局獲12.35億發展無處不旅遊

吸引高消費旅客是香港旅遊業大方向，財政預算案公布，今年向旅發局撥款12.35億元，支持更多會議、展覽及獎勵旅遊活動。另外，當局預留資源加強對郵輪業的支援，同時提到要善用海濱資源，將全力優化維港兩岸海濱，除加設輕食飲品攤檔外，亦已邀請港鐵公司研究將紅磡站南面的臨海及前碼頭用地打造成海濱新地標。

昨日公布的財政預算案提到，為落實「無處不旅遊」的理念及《香港旅遊業發展藍圖2.0》，將向旅發局撥款12.35億元，但撥款較上年的15億元少。政府消息強調，旅發局工作不減，今次撥款上也較有彈性，無硬性規定資金的用途，並希望商界就發展旅遊可提供商業贊助。旅發局主席彭耀佳指，在資源緊絀的環境下，旅發局感謝政府繼續調撥資源支持旅遊業的發展。旅發局定必一如以往，謹慎運用政府的資源，精準制訂宣傳策略，達至最大的效益。