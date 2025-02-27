撥4600萬吸郵輪到港 旅發局獲12.35億發展無處不旅遊

吸引高消費旅客是香港旅遊業大方向，財政預算案公布，今年向旅發局撥款12.35億元，支持更多會議、展覽及獎勵旅遊活動。另外，當局預留資源加強對郵輪業的支援，同時提到要善用海濱資源，將全力優化維港兩岸海濱，除加設輕食飲品攤檔外，亦已邀請港鐵公司研究將紅磡站南面的臨海及前碼頭用地打造成海濱新地標。
昨日公布的財政預算案提到，為落實「無處不旅遊」的理念及《香港旅遊業發展藍圖2.0》，將向旅發局撥款12.35億元，但撥款較上年的15億元少。政府消息強調，旅發局工作不減，今次撥款上也較有彈性，無硬性規定資金的用途，並希望商界就發展旅遊可提供商業贊助。旅發局主席彭耀佳指，在資源緊絀的環境下，旅發局感謝政府繼續調撥資源支持旅遊業的發展。旅發局定必一如以往，謹慎運用政府的資源，精準制訂宣傳策略，達至最大的效益。
加強郵輪業支援
政府消息又透露，已預留4,600萬元，在2027至28年及2028至29年度用作加強對郵輪業支援，包括向郵輪公司提供現金補貼，惟金額計算方法須視乎個別情況。此外，考慮香港夏季受颱風影響，政府將於本財政年度起計3年，每年在6至8月期間向停靠啟德郵輪碼頭的郵輪提供扣減35%停泊費優惠，以吸引郵輪夏天淡季來港。
與LIV Golf探討長遠合作
除了發展郵輪業，當局亦銳意把過往成功盛事轉為恆常年度活動，吸高消費客群。當局正與已連續兩年在香港舉辦的LIV Golf探討長遠合作，會盡快公布結果。政府消息指，去年舉辦的LIV Golf吸引4萬人參與，據大會數字，該批客人人均消費達2,300元美金(1.78萬港元)，因此當局正積極探討長遠合作，盼每年3月可以吸引這批高消費客群來港，而「M」品牌計劃方面，政府會更策略性地吸引為香港帶來顯著經濟效益的體育活動。
至於優化維港兩岸海濱，政府將在中環、灣仔、北角及尖沙咀海濱，加設輕食飲品攤檔，為遊人帶來更好體驗。政府消息稱，會參考西九文化區的模式，會有固定及流動的攤檔，目標是為海濱注入活力，有信心今年營運。另外，政府已邀請港鐵公司研究將紅磡站南面的臨海及前碼頭用地打造成海濱新地標，包括興建具特色的商業及住宅項目，提供零售、餐飲、娛樂等設施，並設立遊艇會帶動遊艇旅遊。政府會在年中就土地用途提出建議。