播錯國歌｜亞洲欖總會長：陳國基接受道歉　再有同類錯誤機會接近零

專程從迪拜來港、向政務司司長陳國基解釋播放國歌出錯事件的亞洲欖球總會會長阿哈拉，今日（25日）接受電台專訪時指，他為表歉意及尊重，特意花24小時從迪拜來港親身致歉，指陳國基接受他的道歉，形容會面非常正面。阿哈拉表示，雖然亞洲欖總將設中央檔案庫，規定賽事主辦機構必須使用檔案庫內的國歌版本，但仍難保永遠不會再出錯，他願意盡所有努力將出錯機會減至最低，相信再發生同類錯誤的機會接近零。



阿哈拉表示，自己作為會長，難以跟進每個職員的工作細節，但重申播國歌出錯一事不涉及任何政治或不良動機，只是因為一名初級職員沒有跟從指引而犯錯，目前沒有任何職員因事件受罰，他不排除經過調查後，或會有職員收到警告信或其他處分，但他指是亞洲欖總內部事宜，不會向公眾交代。他說，目前未收到香港警方的任何查詢，若警方要求他們提交資料，會樂意配合。

