播錯國歌︱冰協主席批楊祖賜「高壓審犯」　港協再回應：將查詢扭曲為盤問（更新）

【13:10更新】港協今午再回應，批簡將楊的輔警總監身份混為一談，將查詢扭曲為盤問，製造港協暨奧委會負面形象，令人遺憾。又冰協只斷章取義引述3月23日會議當天對話的部份內容，但又稱關婉儀在當日回應傳媒提問，形容會面氣氛「OK」，若港協在會上有不實陳述或「恐嚇」，冰協理應在會上提出反對，或向傳媒提出。 就有關冰球世錦賽播錯國歌事件，港協義務秘書長楊祖賜在周五（5日）的記者會上，否認冰協的指控，並指這些指控「失實」令社會有誤解。香港冰球協會主席簡揚傑在周末（6日）凌晨發文指楊「以一個高壓審犯一樣的態度處理此事及不停地質問」港隊領隊關婉儀，並附上會議的對話文本。而關婉儀亦透過冰協網站發聲明反駁楊的指控。 簡揚傑今早聲明表示「作為主席，我一直唔想講咁多，因為覺得有錯認咗就算。」然而他指楊以高壓審犯一樣的態度，不停地質問關婉儀，形容這令關在近3個月來受到極大壓力，又指關已有盡努力去做及在事發後去配合作解答。

批如60年代審犯質問 簡批評港協以「60年代的審犯恐嚇式質問」，認為若非如此關不會答得「一忽忽」。簡又認為「如果關小姐一開始就可以在審犯式的巨大壓力下施施然講到咁detail，我反而會懷疑是否有一點兒深謀遠慮。」簡質疑楊未有主動協助梳理事件，認為楊是未有盡責而諉過他人，「那我想他在處理事情之不足之處與領隊關小姐相比，實在是一點兒『五十步笑百步」』吧！」 簡同時披露3月底與港協會面的細節，指楊在40分鐘會面有35分鐘都引述了錯誤的資料指控冰協，並披露與楊祖賜的對話。 簡：今次其實我哋成績都唔差，我哋都有機會攞到冠軍，不過唔好彩爭少少攞到第二（U18）

楊：幾多隊參加

簡：4（U18是4隊）

關：6隊今次（播錯國歌的男子世錦賽是6隊）

楊：咁咪係囉，我哋成日帶隊參加呢啲比賽，10隊以內都會有