播錯國歌︱冰協主席批楊祖賜「高壓審犯」　港協再回應：將查詢扭曲為盤問（更新）

【13:10更新】港協今午再回應，批簡將楊的輔警總監身份混為一談，將查詢扭曲為盤問，製造港協暨奧委會負面形象，令人遺憾。又冰協只斷章取義引述3月23日會議當天對話的部份內容，但又稱關婉儀在當日回應傳媒提問，形容會面氣氛「OK」，若港協在會上有不實陳述或「恐嚇」，冰協理應在會上提出反對，或向傳媒提出。
就有關冰球世錦賽播錯國歌事件，港協義務秘書長楊祖賜在周五（5日）的記者會上，否認冰協的指控，並指這些指控「失實」令社會有誤解。香港冰球協會主席簡揚傑在周末（6日）凌晨發文指楊「以一個高壓審犯一樣的態度處理此事及不停地質問」港隊領隊關婉儀，並附上會議的對話文本。而關婉儀亦透過冰協網站發聲明反駁楊的指控。
簡揚傑今早聲明表示「作為主席，我一直唔想講咁多，因為覺得有錯認咗就算。」然而他指楊以高壓審犯一樣的態度，不停地質問關婉儀，形容這令關在近3個月來受到極大壓力，又指關已有盡努力去做及在事發後去配合作解答。
批如60年代審犯質問
簡批評港協以「60年代的審犯恐嚇式質問」，認為若非如此關不會答得「一忽忽」。簡又認為「如果關小姐一開始就可以在審犯式的巨大壓力下施施然講到咁detail，我反而會懷疑是否有一點兒深謀遠慮。」簡質疑楊未有主動協助梳理事件，認為楊是未有盡責而諉過他人，「那我想他在處理事情之不足之處與領隊關小姐相比，實在是一點兒『五十步笑百步」』吧！」
簡同時披露3月底與港協會面的細節，指楊在40分鐘會面有35分鐘都引述了錯誤的資料指控冰協，並披露與楊祖賜的對話。
簡：今次其實我哋成績都唔差，我哋都有機會攞到冠軍，不過唔好彩爭少少攞到第二（U18）
楊：幾多隊參加
簡：4（U18是4隊）
關：6隊今次（播錯國歌的男子世錦賽是6隊）
楊：咁咪係囉，我哋成日帶隊參加呢啲比賽，10隊以內都會有
簡認為楊的說法「好難唔令人諗你係『唔尊重運動員』」，又指楊在會面中提及過「六隊之嘛，有幾煩啫，坐喺度飲下啤酒啦」，簡指冰協從未試過類似做法，認為這種發言，亦令他們感覺非常不尊重。
關婉儀重申並非沒有準備USB
另外楊在周五回應，指港協一直主動了解事實全部，又稱看過冰協報告後「更加失望」，指冰協沒有準備USB給主辦方，與報告指稱大會拒收USB說法不同。關婉儀在聲明回應指冰協一直有準備USB給主辦方，只是在首次會面時因為是在搬運行李，故USB放在車上，但第2次會面已經將USB交給對方，只是對方表示已有國歌的檔案而沒有收取。
關表示「可能一時間未有充裕時間消化本會昨天的回覆信件內容而有所誤解」，並希望楊可以在「時間充裕的時候」仔細再聽取3月23日的會議錄音。