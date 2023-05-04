播錯國歌｜冰協交報告逐點反駁港協　重申尊重國歌否認拒溝通

香港男子冰球隊年初在世界冰球錦標賽播錯國歌事件，冰協今日(4日)已按港協暨奧委會要求，提交調查報告和企業管治改善方案。冰協在報告承認，領隊關婉儀在處理事件上有不足之處，但亦逐點反駁港協暨奧委會的指控，強調從來沒有不願意或逃避回應港協要求、無拒絕與港協溝通和合作等，更反問未能向主辦方呈交國歌，又如何可以不莊重地呈交。

嚴正抗議「未能莊嚴展現國歌」指控

冰協在報告重申，該會從來沒有以不莊嚴的態度看待國歌，強調冰協一直重視國家尊嚴、尊重國旗和國歌，知道維護國家尊嚴的重要，形容港協暨奧委會就冰協「未能莊嚴地展現國歌」的指控嚴重，作出嚴正抗議。

報告詳列當日播錯國歌一事的經過，指冰隊2月26日下午4時抵達波斯尼亞後，關婉儀曾向賽事聯絡人表達要確認國歌，但對方只回覆「OK」後便沒有再跟進，同日晚上對方稱已經下載國歌，拒絕接收由關婉儀提供、載有正確國歌的USB記憶棒。報告又指，關婉儀隨後兩日多番向主辦方確認國歌無果，最終發生今次事件。

遺憾被指不積極回應

冰協反對港協暨奧委會的嚴重指控，反問既然未有成功交到國歌，又如何可以不莊重地呈交。冰協又指，從來沒有遲交或拒絕呈交任何報告、拒出席會面，而事發後亦已按港協暨奧委會要求三度回覆，相反認為港協已盡力回應要求，對被指不積極回應感遺憾和震驚。