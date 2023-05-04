播錯國歌｜冰協交報告逐點反駁港協　重申尊重國歌否認拒溝通

香港男子冰球隊年初在世界冰球錦標賽播錯國歌事件，冰協今日(4日)已按港協暨奧委會要求，提交調查報告和企業管治改善方案。冰協在報告承認，領隊關婉儀在處理事件上有不足之處，但亦逐點反駁港協暨奧委會的指控，強調從來沒有不願意或逃避回應港協要求、無拒絕與港協溝通和合作等，更反問未能向主辦方呈交國歌，又如何可以不莊重地呈交。
嚴正抗議「未能莊嚴展現國歌」指控
冰協在報告重申，該會從來沒有以不莊嚴的態度看待國歌，強調冰協一直重視國家尊嚴、尊重國旗和國歌，知道維護國家尊嚴的重要，形容港協暨奧委會就冰協「未能莊嚴地展現國歌」的指控嚴重，作出嚴正抗議。
報告詳列當日播錯國歌一事的經過，指冰隊2月26日下午4時抵達波斯尼亞後，關婉儀曾向賽事聯絡人表達要確認國歌，但對方只回覆「OK」後便沒有再跟進，同日晚上對方稱已經下載國歌，拒絕接收由關婉儀提供、載有正確國歌的USB記憶棒。報告又指，關婉儀隨後兩日多番向主辦方確認國歌無果，最終發生今次事件。
遺憾被指不積極回應
冰協反對港協暨奧委會的嚴重指控，反問既然未有成功交到國歌，又如何可以不莊重地呈交。冰協又指，從來沒有遲交或拒絕呈交任何報告、拒出席會面，而事發後亦已按港協暨奧委會要求三度回覆，相反認為港協已盡力回應要求，對被指不積極回應感遺憾和震驚。
港協收報告後適時開會商討
港協暨奧委會早前就播錯國歌事件，啟動程序暫停香港冰球協會的會員資格，並要求冰協本月初提交全面書面報告及提出改善方案。港協暨奧委會今日表示，已在下午近6時收到冰協書面調查報告，以及就其企業管治提出的改善方案，正審視其內容，將適時召開董事局會議進行商討。
港協暨奧委會上月表示經與港府商討後，致函冰協啟動暫停其會員資格的程序，並按《組織章程細則》給予冰協1個月時間，要求冰協於今日或之前，就其未能按相關指引要求對國歌予以莊嚴的處理提交一份全面的書面解釋。港協暨奧委會指，倘冰協未有合理解釋，將行使權力，透過特別決議案暫停冰協的會員資格。
港府其後發聲明支持港協暨奧委會的決定，又指一旦冰協被暫停會員資格，會考慮在不影響運動員的前提下，削減對冰協的撥款資助，以作懲處。