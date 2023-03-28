播錯國歌｜冰協發聲明倡現場核實國歌　否則球員不進場

港隊上月在波斯尼亞舉行的世界冰球錦標賽作賽後，大會賽後播放國歌，引起軒然大波。香港冰球協會已交代事件，亦向港協暨奧委會提交報告。港協日前向文化體育及旅遊局提交詳細報告，冰協今日（28日）亦發表聲明指向港協提出避免再播錯國歌方案，要求未能在現場核實國歌時，球員暫不進場，同時亦希望香港各體育總會也跟隨冰協做法，以防重複犯錯。

冰協：無意造成與港協隔空溝通的局面

事件發生後，冰協曾於本月10日向港協提出回港後見面交代，五日後收到港協來信要求補充回應兩點，並於20日提交報告23日見面；回應傳媒查詢是因未準備好新一份報告，憂公眾產生誤會，無意造成與港協隔空溝通的局面，協會相關人員亦通過各種管道與港協溝通聯絡。對於冰協執委會企業管治方面的問題，冰協表示由於資源一向留給運動員使用，現場只有領隊及教練二人帶領球隊作賽，其它執委實在無法前往現場支援及瞭解，在人手緊張及主席、秘書、執委皆屬義務的情況下，冰協已盡全力帶領球隊爭標及準時作出交代。但承認明白港協認爲仍有不足，並將在未來做出改進。

最後，冰協強調，即使因客觀條件未能完全履行指引內容，因播錯國歌是鐵一般的事實，接受相應後果是預料之內，並就此次事件道歉，唯希望港協能視各體育總會為夥伴，攜手並肩，共同做好避免播錯國歌的各項可行工作。

冰協全文如下：