播錯國歌｜孫東：國歌網頁搜尋結果位置已見提升 冰球領隊據悉已錄口供

香港冰球隊上月出戰世界冰球錦標賽時，大會在賽後播錯國歌，創新科技及工業局長孫東今日(14日)回應議員查詢時表示，資科辦一直改良特區政府網頁的設置，提升國歌正確資料的搜尋結果排名，包括增加網站標籤，使用結構化資料，以文字連結取代圖片或動畫連結等，近期已見政府包含國歌內容的網頁，在搜尋網站的搜尋結果位置有所提升。孫東又指，資科辦一直與搜尋網站Google保持溝通，他曾多次會見Google亞太區高層，又要求Google移除錯誤資訊，雙方同意繼續溝通，尋求解決方式。

冰球港隊領隊關婉儀據悉已向警方錄取口供

另外，據了解，當時帶隊的港隊領隊關婉儀已向警方錄取口供。關稱，出發前已按港協指引，向主辦方提供國歌連結資料，當抵達波斯尼亞後有要求核實歌曲檔案，據指當地冰協職員以繁忙為由未能安排。關婉儀據報在去年12月，已透過電郵通知國際冰球總會副秘書長正確國歌的網站連結，同晚獲對方回覆，再由總會活動經理轉寄至波斯尼亞冰球協會等。

港隊在今年2月抵達波斯尼亞，關婉儀曾口頭向波斯尼亞冰協職員表示，要求核實檔案歌曲是否正確國歌，對方稱「okay」，但及後以繁忙為由未有與關核實。事發後，港協暨奧委會責成香港冰球協會查找出錯原因，及後又發稿稱體育總會可索取工具包或自行下載國歌，惟認為冰球隊領隊沒按指引再次核對國歌。