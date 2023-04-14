播錯國歌｜承認處理國歌未能盡善　冰球隊領隊關婉儀：最重要是向前看

香港女子冰球隊早前在羅馬尼亞舉行的世界女子冰球錦標賽，於第三級別A組以5戰4勝取得13分，歷史性於世錦賽奪得金牌，獲得下年升班資格。香港冰球隊領隊關婉儀今早（14日）接受電台訪問時表示，下星期將會向港協暨奧委會提交報告，她會以第一身如實交代播放國歌出錯的始末。她又指，球隊即使比賽落敗，教練也不會事後再批評隊員，她承認自己早前處理國歌的事情未能盡善，但最重要是向前看，未來做得更好。她又表示，帶了中國的紙雕作品和香港的飛龍襟章，到當地派發，認為有助宣揚中華文化，對方亦很喜歡，文化體育及旅遊局長楊潤雄也應該讚賞她。

早已向主辦方發電郵 提醒對方網上搜尋國歌的結果會出錯

關婉儀憶述，早前帶領男子隊到波斯尼亞作賽時感到壓力，指比賽場地很大，很難找到主辦方核對國歌；後來到女子隊作賽，她事前已向主辦方發電郵，提醒對方網上搜尋國歌的結果會出錯，準備國歌的USB手指亦只存放一個純音樂版本的國歌檔案，務求令程序變得最簡單，但最終女子隊奪冠後，大會試播國歌時仍有出錯，她立即向對方反映。

另外，對於球員要付費作賽，關婉儀解釋，是因為疫情後出外作賽的保險費用大增，康文署的資助未能完全涵蓋，而球員都清楚知悉情況，強調賽後會向署方提交報告，到時會如實交代款項，並不會將款項轉到她或別人口袋。