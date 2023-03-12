播錯國歌｜李家超批情況不可接受　楊潤雄：將嚴肅處理

李家超又稱據其了解，Google的公司政策是不會容許錯誤或違法資訊在搜尋器出現，當出現時他們有方法將其移除或處理好。他指，港府已多次就這方面與Google交涉，之後仍會繼續交涉，希望可以一同盡量解決這個問題。

香港冰球隊上月出戰世界冰球錦標賽時，大會在賽後播錯國歌，港協暨奧委會前日(10日)向政府提交的初步報告指，有理由相信冰協沒有按指引行事，建議政府考慮懲處。特首李家超今日(12日)啟程往北京列席第十四屆全國人民代表大會第一次會議閉幕會，他離港前回應今次播錯國歌事件，指同類型事件不能接受，強調國歌代表民族尊嚴、國家尊嚴，港府會竭盡所能確保播出正確的國歌，至於處罰行動需視乎事件報告再處理。

楊潤雄：已多次發生、不可接受

另外，文化體育及旅遊局局長楊潤雄今早亦表示，已多次有港隊賽事在播放國歌時，以錯誤的歌曲取代，形容情況不可接受，港府將嚴肅處理今次事件。他早上啟程往北京前在香港機場稱，如發現有隊伍沒有跟足指引做事，一定會採取嚴肅態度、以嚴厲方式處理，至於懲處問題則要待港協暨奧委會提交報告後再處理。

早已發國歌區旗指引 政府有期望

楊潤雄又稱，港協暨奧委會早前已發出《香港運動員及隊伍參與國際體育賽事期間處理播放國歌和升掛區旗的指引》，讓不同體育總會出外作賽時跟從，因此政府對他們會有期望，要求一定要嚴格執行和跟從相關指引，防止同類事件再發生。

事發於上月28日在波斯尼亞舉辦的世界冰球錦標賽，港隊在第三級別賽事擊敗對手伊朗後，大會賽後播國歌時播錯反修例歌曲《願榮光歸香港》，約8秒後有港隊成員發現並以「T字手勢」示意暫停，經交涉後大會其後播放中國國歌《義勇軍進行曲》。