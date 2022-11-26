播錯國歌︱楊潤雄指未見涉政治原因　稱指引是對運動員期望

文化體育及旅遊局長楊潤雄，今日（26日）出席一個電台節目時，重申有關近期在亞洲及國際欖球賽播錯及錯誤標示國歌的事件。楊指目前未看到事件有涉及政治的原因。至於有關播放國歌及升掛區旗公布指引，楊則表示指引是對球員的期望。

楊潤雄今日出席商業電台的訪問，在有關於香港欖球隊出席亞洲及國際賽事近期出現的事件。楊指這些牽涉國家及香港的尊嚴，情況是不能接受，然而暫時未見到事件涉及政治原因。楊又指，亞洲欖總主席早前親自來港向特區政府解釋及道歉，政務司司長已表達不滿及憤怒，對方亦已經承諾採取措施，避免再次發生。而會否向國際奧委會投訴，就將視乎本港警方的調查。

就有關港協暨奧委會提出的處理播放國歌及升掛區旗指引，楊表示，明白運動員比賽期間可能會一時失神，但認為指引是對球員的期望，要求他們專心。楊又指出指引目的並非要懲罰任何人，在今次事件中，有人對運動員即時反應有意見，亦有部分人明白運動員的壓力，楊稱運動員代表香港，有責任在現場保護香港尊嚴。

啟德體育園全部工程2024年第四季完成

另外，楊又透露就有關粵港澳合辦2025年全運會的事宜，特區政府已經就不同比賽項目的舉辦地點，與廣東及澳門商討，並將建議提交國家體育總局。會視乎所需的人手及資源，之後再向立法會申請撥款。楊指啟德體育園的全部工程會在2024第四季完成，將能趕及全運會，又會研究再加快，或先試用部份場館。楊又透露，政府未來會將文化、體育及旅遊有機結合，並籌備在明年舉辦多個大型文化體育項目。

至於就團進團出的安排，楊表示至今有20間旅行社及8個入境團登記。預料下月聖誕假期間會再增加。楊認為香港旅遊仍有競爭力，但本港的防疫措施相對較嚴，短期內對旅遊業的帶動有限。楊表示，正與郵輪公司商討，讓郵輪明年回港停泊或推廣停靠香港的行程，反應正面。