播錯國歌︱楊潤雄認無法懲國際冰協　稱研繼續支援運動員下削撥款

就世界冰球錦標賽播錯國歌事件，文化體育及旅遊局長楊潤雄今日（8日）分別出席兩個電台節目被提問，楊表示會研究在資助運動員外出比賽及訓練下，考慮削減對冰協的撥款。同時他承認，無法對犯錯的主辦方國際冰協作出懲處，又指追究冰協是總會在可做範疇內有沒有依足指引辦事。

對於有冰球代表指，政府及港協只關注播錯國歌一事，而忽視了港隊在賽事上取得第3名的成就。楊在接受商台的訪問中表示不想見到這個情況出現，稱希望市民支持運動員。不過他指因為國歌是重要的事情，播國歌出錯會掩蓋運動員的成就，故嚴肅認真處理，以確保同類事件不再發生。

稱運動員資助不會減少

對於香港冰球協會如果被暫停港協的會員資格，政府曾表示考慮削減冰協的撥款。楊指即使冰協被暫停港協會員資格，康文署仍然可以資助運動員出賽及訓練。楊在港台的訪問中強調，當局會繼續資助運動員出外比賽及訓練，稱有關的資源不會減少，希望安撫運動員的心情。

楊表示每年體育總會都會向康文署，提交財政預算，由康文署直接撥款，當局可按項目作決定批出撥款。楊又指，除有關於運動員的項目外，其他項目會再審視，包括冰協高層的薪酬。不過楊指出，只要冰協下月提交的報告符合港協要求，就不會被出現問題。

被問到政府在事件上追究冰協責任多於犯錯的主辦方，楊表示國際冰協有就事件道歉，這是他們基本以及必須要做的事。他承認政府可以提出反對，但沒有辦法去懲罰國際冰協，而當局關注體育總會在可做的範疇內，有沒有依指引辦事。

未回應有沒有直接向冰協了解

另外，港台訪問問到楊有沒有與冰協直接了解事件，楊未有直接回應，指體育總會與港協暨奧委會有直接關係，政府負責提供資源。又稱政府很少會介入體育總會的日常運作，因此發生事件，會交由港協調查及處理。