播錯國歌｜楊祖賜斥冰協作失實指控 令社會對港協有誤解

香港冰球代表隊今年2月在波斯尼亞作賽後，主辦方賽後播放國歌出錯引起連串風波，港協暨奧委會啟動暫停香港冰球協會會員資格程序，冰協日前向港協提交全面書面解釋及企業管治改善方案，除詳細解釋事發經過外，亦多次反駁港協的指控。港協暨奧委義務秘書長楊祖賜將於今日（5日）下午見傳媒，回應冰協報告，他一開口表示，事件發生了兩個月，港協一直主動了解事實全部，不是口舌之爭，但昨日看了報告後，表明「更加失望」。

冰協昨向港協暨奧委會提交11頁調查報告，當中冰協再次承認在波斯尼亞世錦賽核實國歌可能有不足，但稱這不等於他們未能莊嚴地處理國歌，對於港協的批評感到冒犯，要作出強烈抗議。楊祖賜指出，與冰協溝通時感到對方管理層諸多迴避，包括未有回覆何時、何地及是否有以硬件形式，向主辦方提供載有國歌的USB手指。他又說，冰協代表於3月與港協會面時，曾親口承認無預備載有國歌的USB手指。

楊祖賜：港協一直主動了解事實全部

楊祖賜表示，事件發生超過兩個月，港協一直主動了解事實全部，並非作口舌之爭，但與冰協多次交往中，對方就港協不斷作出指控，令社會對港協有誤會及誤解，「今日我無辦法，要出嚟澄清。」他表示昨日收到報告後更加失望，港協冀冰協交代事實並就事實提出可看改善方向，「但佢哋冇，佢哋只係做一樣嘢，不斷提出失實指控。」