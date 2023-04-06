播錯國歌｜歷史性取得第三名　冰球港隊成員：港協未給予任何肯定

世界冰球錦標賽播錯國歌事件餘波未了，港協暨奧委會早前啟動暫停香港冰球協會會員資格的程序，並需在一個月內提交書面解釋；特區政府亦指，一旦港協暨奧委會通過特別決議案落實暫停冰協的會員資格，會相應考慮在不影響運動員的前提下，削減對冰協的撥款資助，以作懲處。有份出賽的香港冰球隊球員顏卓朗在電台節目表示，大眾目光事後僅聚焦播錯國歌，未有提及港隊奪獎，令他感到錯愕。

顏卓朗在訪問中表示，港隊今次歷史性取得第三名的成績，但港協未有給予任何肯定，又指隊內多名資深球員因工作及家庭負擔準備退役，今次賽事可能是最後一次強勢出戰，對球隊有特別意義。他說，由於波斯尼亞天氣寒冷，多名球員不適，領隊關婉儀一方面要照顧球員，另一方面要與國際冰聯開會，形容她壓力很大。

國際冰聯承認主辦方出錯已道歉

至於國際冰聯稱，已經啟動調查，會見參與賽事的組委會工作人員及志願者， 確定事件是無意犯錯造成，又說賽前主辦方或香港隊並無不當行為，並確認事發時香港隊有作出正確回應，錯誤的音樂播放了幾秒鐘便停止，隨後播放正確的中國國歌。組委會主席和秘書長，以及國際冰聯錦標賽主席，在賽後的董事會會議上承認是主辦方出錯，已向港隊代表正式道歉。

在今年2月28日舉行的世界冰球錦標賽第三級別比賽，香港對伊朗的賽事結束後，主辦方在播放國歌環節錯誤播出一首與反修例有關歌曲，現場的港隊球員隨即按指引，舉起「T」字手勢示意暫停。