播錯國歌︱港協向冰協發嚴厲書面申斥  要求14日內交改善企業管治補充資料

冰協捲入播錯國歌的風波未平，港協暨奧委會早前啟動暫停香港冰球協會會員資格程序，今日(18日)再就冰協提交的解釋及方案，召開董事局特別會議商討。義務秘書長楊祖賜在會後見傳媒，他指港協審視冰協調查報告後，董事局決定就事件向冰協發出書面申斥，作為對屬下體育總會的告誡，並要求冰協在14日內就改善企業管治未能完善的事項提交補充資料。

楊祖賜表示，相關懲處必須反映播錯國歌的嚴重性，要有警剔作用，因此予以嚴厲書面申斥，而非普通書面警告。他又說，港協會完善相關指引，體育總會在出賽前必須向港協領取工具包，並確保主辦機構書面簽收，以及由領隊現場核實。他提到，倘若主辦機構拒絕聆聽或核實，領隊必須拒絕隊員參加頒獎禮，直至對方同意核實。

楊潤雄：要求冰協改善完全合情合理

文化體育及旅遊局長楊潤雄表示，得悉港協今早就冰協在5月4日提交的報告開會，並作出書面申斥。他指，冰協在播錯國歌的事件上，承認有做得不足的地方。他強調，非常支持港協的決定，並指要求冰協改善完全是合情合理，希望冰協能繼續與港協就將來所做的改善工作攜手合作，重申當局目標是希望將來在冰球運動上可做好推動工作，令冰球運動員有一展所長的機會。