播錯國歌｜港協暨奧委會不接受解釋　估計害群之馬海外搞事

中東阿聯酋杜拜本月初正在舉行的「2022亞洲經典健力錦標賽」，香港選手連煒楨於女子「所有年齡組別及體重級別47公斤」賽事中，為香港奪得金牌，但在頒獎儀式中，大會播中國國歌時，誤播香港反修例相關歌曲《願榮光歸香港》。

王敏超：推斷害群之馬海外「搞事」

港協暨奧委會義務秘書⻑王敏超今(5日)明言，不接受賽事主辦方亞洲健力聯會的解釋，認為以賽事技術義工出錯為由難以用來解通是次事件，又推斷現時有害群之馬在海外「搞事」，估計今次有機會是刻意出錯。之後，港協暨奧委會將再與香港舉重健力總會開會討論，並視乎情況商討如何向國際總會提出投訴。

他又稱，展示區旗及播國歌是嚴肅事情，經過今次出錯後，將要求各總會向國際總會反映，「安排要做好，同再揸緊啲」，他建議港隊日後領獎一刻前，領隊或教練應盡量要求與大會核實國歌版本，「有啲情況未必畀，但因為發生過(播錯國歌事件)，呢件事應該全世界都知道」，故相信大會應會理解配合。他續說，知悉今次港隊於比賽前有提交正確版本，惟現場有否人曾作更換，則需進一步調查。