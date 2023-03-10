播錯國歌｜港協：冰協領隊賽前無再核對國歌版本　考慮懲處協會

港協暨奧委會今日（10日）表示，下午接獲香港冰球協會就世界冰球錦標賽播放國歌出錯的事件，提交的書面調查報告，認為冰協無按指引行事，建議與政府相關部門作進一步商討，考慮懲處冰協。港協表示，冰協一直未有交代何時何地向主辦機構提供國歌，亦未有提及是否以硬件形式將國歌交給主辦機構，亦無交代有否要求主辦機構以書面確認收妥，直至今天，冰協在多番追問下仍避而不答，有理由相信冰協無按指引行事。

港協：若領隊按照指引再次核對國歌可避免事件

冰協於調查報告表示，領隊於2月27日，即比賽之前，曾要求主辦機構核對國歌，但由於對方無理會，領隊亦沒有再跟進。冰協解釋，再次核對國歌「不是國‍際冰總慣常做法」，但港協暨奧委會認為，如果領隊按照指引再次核對國歌，就可以避免事件。

冰協未有就「T」字手勢示意正式作訓示

港協暨奧委會又指，雖然領隊在出發參賽前，有透過WhatsApp，提醒隊員在比賽期間如發現播放國歌出錯，須以「T」字手勢示意，但港協暨奧委會認為，冰協未有正式作出相關訓示，與指引的要求有落差。另外，港協暨奧委會早前亦要求國際冰球總會提交報告，但至今仍未收到，將敦促國際冰總從速交代。港協暨奧委會指，維護國歌和區旗尊嚴是大是大非的議題，合乎公眾期望，絕不容許運動員和訓練團隊的努力，因為某些可‍以避免的人為失誤，而蒙上污點。