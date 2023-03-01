播錯國歌｜港隊冰球錦標賽再播錯《反修例》歌曲　港府強烈不滿促查事件 (有片)

【12:00更新】新增港府回應表示強烈不滿

再有港隊參與的國際體育賽事出現播錯國歌的事件。在波斯尼亞舉行的世界冰球錦標賽第三級別比賽，香港男子隊昨日在分組賽出戰伊朗，在贏出賽事後，大會賽後播國歌時，播錯《反修例》歌曲，而非中國國歌《義勇軍進行曲》，大約維持10秒。之後有港隊成員做出T字手勢，示意大會暫停播歌，接著有隊員向賽會反映，賽會其後道歉，並更正播出中國國歌。特區政府發表聲明，表示對事件強烈不滿，已要求港協暨奧委會展開深入調查。

肯定港運動員維護國家尊嚴表現

港府指，十分重視事件，已要求港協暨奧委會展開深入調查，包括有關體育總會有否按指引即埸向賽事主辦機構再次核對即將使用的國歌為正確版本，並敦促港協暨奧委會盡快提交報告，並嚴肅跟進事件，又指根據球賽影片顯示，香港運動員已按照中國香港體育協會暨奧林匹克委員會(港協暨奧委會)頒發的指引即時作出抗議，促使主辦機構立即作出更正。特區政府肯定香港運動員當場維護國家尊嚴的表現。

早前，亞洲七人欖球賽出現播錯國歌事件，當年大會播出2019年《反修例》歌曲，其後惹來軒然大波，當局隨後向Google提出交涉，惟Google當時指無法控制演算法為由，拒絕港府要求正確的搜尋結果置頂。