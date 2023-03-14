播錯國歌｜港隊冰球領隊：已盡全力跟從指引 港協暨奧委會︰冰協從速交代詳情

(更新22:20)港協暨奧委會晚上發聲明指，事件發生至今，冰協提交的報告一直沒有交代於何時及何地向賽事主辦機構提供國歌、是否以硬件形式 （電腦硬碟或 USB）把國歌交予賽事主辦機構，以及有否按《指引》第5段要求賽事主辦機構以書面確認收妥。港協暨奧委會多次聯絡冰協管理層要求會面，惟對方一直沒有正面答覆；該會補充指，知悉相關賽事主辦機構已承認事件為人為錯誤所致，再次促請冰協從速交代詳情，讓港協暨奧委會以公平客觀的方式作出判斷。

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香港冰球隊上月出戰世界冰球錦標賽時，大會在賽後播錯國歌，事後港協暨奧委會向港府提交初步調查報告，提到有理由相信香港冰球協會並無按《指引》行事，於出發比賽前沒有索取工具包。負責帶隊的港隊領隊關婉儀今日(14日)正式回應傳媒查詢，她表示已盡全力根據「香港運動員及隊伍參與國際體育賽事期間 處理播放國歌和升掛區旗的指引」處理國旗及國歌事宜，又強調已盡全力維護國家尊嚴，亦對球員能第一時間對播錯國歌作出反應感到驕傲。

關婉儀指，港隊2月25晚上9時40分到達薩拉熱窩比賽場地，她曾到比賽場地檢視及確認懸掛的是香港特區區旗，並拍照存檔，又口頭詢問波斯尼亞冰球協會是否收妥由冰協早前透過電郵提交的國歌，以及要求核實檔案歌曲是否正確的中國國歌，有關職員回應「okay」。聲明強調，該職員確認領隊當天有提出有關要求，惟大會以繁忙為由未有提供協助。關婉儀在去年12月5日已電郵通知國際冰球總會副秘書長Ashley Ehlert正確國歌的網站連結，同晚接獲對方收妥的回覆，再由總會活動經理Florian Mayer轉寄至波斯尼亞冰球協會等。

領隊兼顧事情眾多 已盡全力維護國家尊嚴

關婉儀表示，一個領隊在外需要兼顧的事情非常多，當日帶隊到波斯尼亞後，面對眾多情況，包括要出席所有領隊會議；主教練航班誤點、下大雪導致交通延誤、安排20名隊員食宿交通和與主辦機構開會、練習及酒店都沒有食用水提供要自行購買、太多球員生病要自行找醫生及配藥，由到埗到最後一刻都沒有辦法找到大會工作人員核對國歌。

她強調，已盡全力維護國家尊嚴，亦對球員能第一時間對播錯國歌作出反應感到驕傲，「對於有指我們只以Whatsapp訓示做法不當，我們感到遺憾我們所付出的努力未獲認同。」關婉儀表示，暫時仍於南非帶領球隊參加另一項賽事，回港後將再向港協作詳細報告。