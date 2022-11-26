播錯國歌︱蕭澤頣：有需要會與海外交換情報

警務處處長蕭澤頣今（26日）出席警隊的結業會操，並表示就亞洲七人欖球賽播賽國歌一事，已接觸欖球總會的部份職員，並檢取有關的通話紀錄研究及調查，並表示會與海外執法團體聯繫，如有需要會交換情報。

蕭澤頣今日出席警察學院的結業會操後見記者，就有關七人欖球賽播錯國歌事件，指有組織罪案及三合會調查科正「全方位調查」，並已接觸欖總的部份職員，但仍有一些未會見。蕭指警方已檢取一些通話紀錄並會研究及繼續調查。至於會否透過國際刑警向南韓索取資料，蕭稱警方與海外執法團體有聯繫，任何涉及海外的案件，有需要會交換情報。

稱已處分啟德性交案違規查閱警員

另外蕭亦被問到，早前啟德一對男女在大廈露台性交案件，有警員私下登入內部系統查閱資料。蕭表示警方高度關注，指今次是透過監察數據軌跡而作出主動調查。蕭指極度關注警務人員可能違反紀律或違法，並稱按一籃子證據作全面調查，又指有關人員亦已被紀律處分。



蕭表示，警隊近年面臨退休潮，今個財政年度共招募101名督察及318名警員，但仍有逾5,000個空缺。蕭指警隊的招募工作仍有改善空間，不過他對此感到樂觀，希望鼓勵更多有志年輕人加入警隊。而蕭早前確診新冠，已是繼今年8月後第2次確診，他呼籲市民配合政府抗疫工作，打齊針，戴口罩，多檢測。

首3季騙案增4成

另外蕭澤頤指本港今年首3季傳統罪案有明顯下跌，當中行劫及爆竊案創有紀錄而來新低，而案件偵破率亦創近10年新高，但詐騙案就有明顯上升。首3季共錄得近2萬宗個案，比去年同期上升4成，而近日更有長者懷疑因為墮入電話騙局輕生。蕭指，警方會加強防騙宣傳。