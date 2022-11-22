播錯國歌｜運動員如發現國歌升旗出錯　新指引要求須T字手勢反對

香港欖球代表隊月中在仁川的亞洲七人欖球賽第二站決賽奪冠，惟大會在賽前播錯國歌。(資料圖片)

【22:03更新：加入香港欖球總會回應】

亞洲七人欖球賽接連被發現播放國歌時出錯，坊間同時有聲音關注運動員面對同類事件時，應作出哪些反應。港協暨奧委會今日(22日)發出新指引，要求參賽運動員和隊伍在發現播放國歌或升掛區旗時出錯，必須以T字手勢向主辦機構示意反對，即日起生效。體育總會如違反有關指引，或被港協暨奧委會暫停會員資格，甚至暫停政府津貼或資助。

港協暨奧委會與特區政府商討後，向轄下所有體育總會發放《香港運動員及隊伍參與國際體育賽事期間處理播放國歌和升掛區旗的指引》，確保國歌和區旗獲得應有尊重，同時提醒各總會須嚴格遵守相關規定。

體育總會不可接受觀眾給予區旗

《指引》要求所有體育總會須熟悉有關使用國歌和區旗的條例或指引，並確保兩者在完全符合相關條例或指引下使用。港協暨奧委會將向各體育總會提供附有正確國歌和區旗的工具包，由總會指派的領隊帶備出席國際賽事，交予主辦機構使用。《指引》列明，體育總會在任何情況下均不可接受或使用不明來歷人士給予的區旗，例如觀眾。

至於參賽運動員和隊伍，《指引》要求他們在參與國際體育賽事期間，如發現播放國歌或升掛區旗出錯，須以T字手勢向主辦機構示意反對，要求暫停活動並立即更正。港協暨奧委會後日將為轄下總會舉行簡報會，說明《指引》相關內容和措施。

欖總將納《指引》入內部指引

香港欖球總會歡迎港協暨奧委會發出《指引》，將會把有關規定納入全面檢討的內部指引當中，並會繼續履行之前的承諾，即發生同類事件時港隊將即時退賽。欖總又對亞洲欖球總會和國際欖球理事會於近期國際欖球賽中，因失誤而引起的一切深表遺憾。