播錯國歌｜陳國基稱港協新指引可維護國歌尊嚴　創科局已向Google提嚴正交涉　資科辦要求將正確資訊置頂 (更新)

【17:15更新】亞洲七人欖球賽韓國站早前播錯國歌，其後又被揭展示錯版區旗，港協暨奧委會早前發出有關國歌國旗指引，政務司長陳國基接受電視台專訪表示，指引有助避免國際賽事錯播國歌，維護國歌的尊嚴，絕對不是要懲罰運動員。陳國基又說，當局暫時不認為賽事播放國歌接連出錯是刻意或有政治動機，但警方還在調查。

對於目前在網上搜索「香港」、「國歌」等關鍵字，顯示結果仍有與「港獨」有關的歌曲，陳國基透露創新科技及工業局長孫東會跟進，又指對方正與Google商討，並強調不鼓勵賽事主辦方在網上下載歌曲，而涉事的亞洲欖球總會稱會成立中央儲存庫儲存國歌，不需要再在網上下載。

創科局已提出嚴正交涉 資科辦要求將正確資訊置頂

創科局回應傳媒查詢表示，對於有互聯網搜尋引擎在檢索有關「香港」及「國歌」的關鍵詞時，一首與2019年「黑暴」浪潮和「港獨」示威有密切關連的歌曲，出現在部分搜尋結果的前置位置，政府資訊科技總監辦公室自上星期起與互聯網搜尋器服務供應商谷歌的香港分部保持密切溝通。創新科技及工業局局長亦於本周一(21日)，會見該服務供應商亞太區公共政策及政府事務高層，就有關情況提出嚴正交涉。政府資訊科技總監辦公室當日亦隨即，以書面要求該服務供應商正視情況，將正確資訊在搜尋結果置頂。該服務供應商已確認收到相關書面要求，並會作出跟進。

局方在會面中明確向該服務供應商指出，部分搜尋結果顯示不正確的網上資訊，不但會容易為一些別有用心的人士的行為提供藉口，亦會給本地與海內外網民造成誤導，更對香港特區和國家造成嚴重損害，要求該服務供應商嚴肅跟進情況，並儘快處理有關問題。特區政府會繼續密切留意事態的發展。