播錯國歌｜O記會見部分欖總人員　搜集通訊紀錄及錄口供

亞洲七人欖球系列賽早前在韓國舉行，在香港對韓國的決賽中，大會在港隊出場時播錯國歌。俗稱「O記」的警方有組織罪案及三合會調查科展開調查，據了解，警方昨日會見部份香港欖球總會人員，搜集通訊紀錄及錄口供。特首李家超早前表示，就事件是否涉及串謀違反香港《國歌條例》或其他香港法律，警方會展開調查。

除播錯國歌外，港隊所持的區旗，亦被發現與官方設計有所不同。欖總表示所派出的香港代表隊，參與的所有國際賽事均有攜帶官方特區區旗，又指港隊當日持有的區旗為球迷交予，相信球迷的行為並沒有惡意或任何不妥的企圖。根據《區旗發區徽條例》中第8點，欖總指出區旗複製本其相似程度足以使人相信它就是區旗，複製本被視為是區旗。

國安處昨拘42歲男涉發布煽動意圖訊息

另外，警方國家安全處昨日(21日)上午在新界區拘捕一名42歲男子，涉嫌違反香港法例第200章《刑事罪行條例》第9及10條「作出具煽動意圖的作為」罪。警方根據法庭手令，搜查該名被捕男子的住所和辦公室，檢獲懷疑曾用作發布煽動意圖訊息的電子通訊工具。警方指，被捕男子涉嫌透過不同社交平台，多次發布具引起他人憎恨中央政府及香港特別行政區政府、煽惑他人使用暴力及煽惑他人侮辱國旗和國歌的煽動意圖帖文，該名被捕人現正被扣留調查。