擁九成業權可申請原址換地 發展局︰提前收取補地價利現金流

發展局公布「加強版傳統新市鎮發展模式」的修訂換地安排詳情，擬將現時「原址換地」的申請門檻由申請人須收到十足業權，放寬至九成土地業權，由政府代收餘下業權，再批出予申請人，令合併發展的項目更具規模，發展商同時須按政府要求提供公共設施。發展局指，難估計調低門檻後的申請反應，但相信修訂可減少前期發展開支和提前收取補地價，有利政府現金流。

發展局擬擴大「加強版模式」擴展至適用於所有新發展區，即除現有古洞北/粉嶺北及洪水橋/厦村新發展區外，亦適用於其他新發展區如元朗南、新田科技城；原址換地適用範圍將由私人住宅及商業發展，擴展至包括產業用地及私營社會或福利設施用地。同時調低「原址換地」門檻，現時申請人須集齊指定商業或住宅用地內的十足業權，將調低至九成，住宅用地仍維持最少4,000平方米面積的最低門檻。