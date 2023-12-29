擁九成業權可申請原址換地 發展局︰提前收取補地價利現金流

發展局公布「加強版傳統新市鎮發展模式」的修訂換地安排詳情，擬將現時「原址換地」的申請門檻由申請人須收到十足業權，放寬至九成土地業權，由政府代收餘下業權，再批出予申請人，令合併發展的項目更具規模，發展商同時須按政府要求提供公共設施。發展局指，難估計調低門檻後的申請反應，但相信修訂可減少前期發展開支和提前收取補地價，有利政府現金流。
發展局擬擴大「加強版模式」擴展至適用於所有新發展區，即除現有古洞北/粉嶺北及洪水橋/厦村新發展區外，亦適用於其他新發展區如元朗南、新田科技城；原址換地適用範圍將由私人住宅及商業發展，擴展至包括產業用地及私營社會或福利設施用地。同時調低「原址換地」門檻，現時申請人須集齊指定商業或住宅用地內的十足業權，將調低至九成，住宅用地仍維持最少4,000平方米面積的最低門檻。
發展商須建指定公共設施
新安排下，發展商需要興建政府指定的公共設施，而有關建造成本可在補地價中扣減。另外，向受換地申請影響的用地佔用人提供多一個選擇，除領取換地申請人提供的安置補償外，政府亦容許合資格佔用人選擇領取政府提供的安置補償，如果以公共屋邨或資助出售房屋安置，換地申請人須向政府支付所有由政府向合資格佔用人發放的安置補償的現金價值及其他相關開支。
發展局發言人認為，原址換地安排可減少政府前期平整土地開支，並可提前收取補地價，有利政府改善現金流。但難估計新安排下，將增加多少宗申請，以及相關節省的現金流數字。至於古洞北及粉嶺北發展區共有18宗換地申請，當中有2宗因符合今次修訂後的條件，尚未處理。
標準金額補地價適用於新界農地
另外，發展局將擴大標準金額補地價安排，包括恆常化為1987年前落成工業大廈重建而設的安排，並擴展至特殊工業用途工廈；以及推出適用於新發展區以外新界農地的試行計劃。就新發展區外的新界農地推出的試行計劃，首階段涵蓋元朗、北區和屯門三區內的現有新市鎮範圍，以及現有和擬議鐵路站附近一公里半徑範圍內。地政總署會訂立相關標準金額水平，並每年檢討一次。