擔任警察義工19年 助長者修復家居派米 警長阿健：施比受更有福

駐守新界北總區快速應變部隊的警署警長阿健，擔任警察義工已有19年，一直利用個人專長，在公餘時間回饋社會。期間他曾為長者修復破舊的家居；也曾為行動不便的長者派遞白米。他表示，參與義務工作除了讓自己有更多機會連繫社會不同年齡及階層，更因經常帶同兒子參與各項服務，增進了父子情，更感受到「施比受更有福」。

體格強健雙手各提五公斤白米 香港警察義工服務隊，轄下有眾多由警隊紀律及文職人員組成的義工團隊，齊齊熱心參與不同的公益服務。1994年加入警隊的阿健，曾任機場特警及俗稱「飛虎隊」的特別任務連。二零零五年有同袍邀請其加入警察彩虹義工隊，他毫不猶豫爽快答應，「在飛虎隊的鍛練非常刻苦，休假時都想放鬆一下，偏偏我個性好動，又想多做一些有意義的事，便決定踏上做義工的第一步。」 阿健首個義工活動是賣旗，性質雖簡單，但幫助到別人所帶來的正能量及滿足感，令他一直充分投入往後近廿年的義工服務。由於父親從事裝修業，阿健耳濡目染及不時幫手下，也掌握了基本裝修技巧，並經常為長者的破舊家居作基本修復和髹油；身為特警、體格強健的他，亦替慈善團體為居於唐樓的行動不便長者派遞白米，每次都會用雙手各提兩大包五公斤白米，撐上多層樓梯。

透過訓練犬打破與學生的隔閡 阿健也將工作上學到的專業知識，應用於義工服務。作為飛虎隊攻擊犬的訓練員，他曾到荷蘭深造馴犬技術，並考獲相關教練資格。2020年，他參與一項特別義工任務，以「動物守護大使」及「心靈撫慰犬導師」雙重身份，走入校園教導學生領犬技巧。阿健憶述：「當時部分社會人士對警務人員仍存有誤解和抗拒，我們透過訓練犬隻接觸學生，令學生更了解警察工作，由最初有所保留變成敞開心扉，成功打破隔閡。」 另外，阿健亦有運用豐富的體能訓練經驗，於服務邊緣青少年的警隊義工計劃「奮進行動」中，擔任青少年拳擊班體能教練，透過運動向他們灌輸紀律及正向價值觀的重要性。 阿健表示，受助者回報的每一個笑容，正是支持他多年來把公餘時間奉獻社會的動力，「參與義務工作，除了讓我有更多機會連繫社會不同年齡及階層，更因經常帶同兒子參與各項服務，增進了父子情，亦能共同感受和傳播『施比受更有福』的正向精神。」

