據報今公布「口罩令」撤銷 公院探訪毋須核酸檢測

本港近月取消大部分新冠肺炎防疫措施，目前只剩下小量強制核酸檢測要求和「口罩令」等。政府明日(3月1日)起，不再提供免費核酸檢測服務，社區檢測點將只提供自費檢測服務。原有涉及醫院和院舍的強制核酸檢測要求，同日會改為快速測試，公立醫院亦會放寬探訪安排。至於實施近千日的「口罩令」，有報道引述消息指政府最快今日公布全面撤銷，高危處所會改以行政方式規定戴口罩。

政府月中預告將縮減社區檢測網絡規模，以及不再提供免費核酸檢測服務。當局昨提醒因應疫情管控邁向新模式，明起只會保留21間社區檢測中心和檢測站，並只會提供自費檢測服務。原有免費檢測的服務對象，包括須定期強制檢測的公立醫院、安老和殘疾人士院舍的員工、訪客等，同日起可改用快速測試取代，換言之本港所有強制核酸檢測要求明起不復再。

公立醫院病房探訪人數不限

現時公立醫院探訪時段最長每日兩小時，醫管局因應本港逐步復常，明起亦進一步放寬探訪安排。公院可因應病房運作情況調整探訪節數和時間，部分病房的探訪時間或可多於兩小時，同時會提供不同時段供探訪者選擇。

探訪人數方面，醫管局仍規定同一時間最多兩名訪客進入病房，但探訪人數沒有上限，各人可輪流探訪。

何栢良：可隨時撤「口罩令」

另外，據報政府最快今日公布撤銷「口罩令」、明日生效。消息指，進入醫療機構人士仍會被要求佩戴口罩。昨日亦有報道引述消息指，本港最快下月初撤銷「口罩令」，並擬透過行政措施，要求進入醫院人士戴口罩。

本報昨下午就相關報道消息向醫務衛生局查詢，獲回覆指暫無補充，措施有變時將會公布。港大感染及傳染病中心總監何栢良昨早在電台節目稱，近兩周數據顯示新冠病毒的影響，已大致與流感看齊，加上本港有高的免疫屏障，認為「口罩令」可隨時撤銷。